¿Recuerdas al perrito Teco? Él es el conductor del Metro de la CDMX que le salvó la vida | VIDEO

El pasado mes de mayo un perrito de talla mediana causó caos en el Metro de la Ciudad de México, luego que quedó atrapado en las vías del sistema de transporte y al igual que muchos otros lomitos, fue rescatado por personal capacitado; sin embargo, quien se llevó todos los aplausos fue un conductor, quien hasta este lunes permanecía anónimo, pues por al menos cuatro estaciones frenó la marcha para procurar el bienestar del can

Tras ser nombrado por usuarios de redes sociales como un héroe, el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la CDMX reveló su nombre y el Internet no deja de festejarlo, pues le abrió la posibilidad al perrito, conocido como Teco, de tener una vida mejor fuera de las calles, ya que tras su rescate en la Línea B, fue puesto en adopción y ya se encuentra disfrutando de su nueva familia en la que se encuentran dos niños pequeños.

El pasado primero de junio el Metro emitió un comunicado para aclarar a los usuarios del transporte el retraso de los trenes, pues según se dio a conocer, el lomito caminó a paso lento por diversas lesiones en sus patitas desde Múzquiz a los talleres de Ciudad Azteca. Mientras que para salvaguardar su bienestar, los trabajadores realizaron siete cortes de corriente hasta lograr su rescate, a quienes los usuarios de redes aplaudieron.

Sin embargo, quien se llevó todo el mérito fue el conductor Arturo de Carreón Hernández, quien "paró la marcha para salvar a Teco" y según se aprecia en el video que compartió la dependencia, el lomito iba a paso lente frente al tren y su caminata no se detuvo hasta después de cuatro estaciones, lo que ocasionó retraso en el transporte. Ahora, para honrar la acción del hombre "los perritos del CTC le entregaron un reconocimiento por haber salvado su vida".

Por su parte, el valiente conductor compartió unas palabras para crear conciencia sobre el bienestar animal y externar su agradecimiento con los usuarios que comprenden que a veces los retrasos son para salvaguardar la vida de peludos que terminan atrapados entre las vías.

"El perrito iba corriendo por las vías y obviamente me obligó a que la marcha del tren fuera mucho más lenta, 10 kilómetros, para no hacerle daño, para no arrollar al perrito. Afortunadamente hay más empatía ante la vida animal, entonces tanto personas del sistema, como usuarios, compañeros, son más conscientes de la vida", dijo en un video.