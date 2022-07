Cinthia Fernández, excandidata a diputada asegura que comenzó a vender FOTOS eróticas para poder llegar a fin de mes

Cinthia Fernández, conductora de televisión y excandidata a diputada del Congreso Argentino, sigue dando mucho, pues recientemente se sumó a la plataforma de pago DivasPlay, en la cual se ofrecen fotos y videos eróticos.

Actualmente varias actrices y modelos argentinas tienen contenido en distintas plataformas para adultos, esto para obtener una fuente de ingreso extra a sus trabajos.

Cinthia Fernández, en una entrevista para América TV, cadena de televisión abierta en Argentina, aseguró que se sumó a esta plataforma debido a que esta es una nueva ventana laboral. "No quería hacerlo, pero yo necesito la guita (dinero) y la propuesta económica es muy buena", aseguró la excandidata a diputada.

"Yo necesito la guita (dinero) porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Para mí es como un laburo (trabajo), tengo que trabajar de sexy y lo hago", comentó Cinthia Fernández.

Finalmente la conductora y modelo remarcó no esta teniendo sexo con nadie y elijo el contenido que ella quiere. “No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie", finalizó.

Cinthia Fernández bailó en lencería frente al Congreso

En noviembre de 2021, en busca de ganarse el cariño de la gente y conseguir sus votos, Cinthia Fernández, excandidata a diputada federal por el partido Unite, bailó al ritmo de tango usando solamente lencería frente al Congreso Argentino.

Su acción en aquel momento desató polémica en redes sociales, pues en la grabación compartida en su cuenta de Instagram, se ve a Fernández Bailando la canción “Se dice de mí”, con la letra modificada para referirse a quienes la juzgan, así como por la propuesta de su campaña que decía “que ningún padre incumpla con la cuota alimentaria de sus hijos”.

Cinthia Fernández logró conseguir más de 90 mil votos; sin embargo, no fueron los suficientes para competir en las elecciones generales del pasado mes de noviembre.

