Mujer idéntica a Luis Miguel enciende las redes por el increíble parecido al "Sol de México" | FOTOS

En redes sociales se viralizó una mujer que mostró su parecido físico con el cantante Luis Miguel. Se trata de la usuaria de Twitter @GiDavidswright, quien compartió un tweet con una fotografía de su juventud para mostrar las similitudes que tenía con el interprete de "Cuando calienta el sol".

La mujer argentina mostró una fotografía de ella cuando tenía 18 años. En la imagen se aprecia a una joven bronceada, aparentemente por el sol, en lo que parece ser un traje de baño. Sin embargo, se destaca que sus facciones son muy parecidas a las de Luis Miguel.

"Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel", escribió la usuaria argentina.

Las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente el tweet alcanzó los 247 mil "me gusta" y desató más de ocho mil comentarios. Algunos usuarios reconocieron el parecido de la mujer con el autor de "Será que no me amas"; sin embargo, otros aseguraron que la fotografía estaba truqueada para llamar la atención en redes sociales.

Tras los comentarios recibidos, Gi Davidswright escribió: "Estuve pensando en la repercusión del tuit de Luis Miguel, tengo un montón de fotos más que claramente no voy a subir porque no fué mi intención que llegara donde llegó. Pero pensé a cuántas personas que conozco en la vida real, un tuit viral y que te llamen periodistas para hacer notas (?) les rompería la cabeza. Hay que estar bien plantado para no sentirte 'famoso' por una pelotudez semejante como ésta".

Posteriormente, la mujer se describió a sí misma como una arquitecta de Buenos Aires, Argentina, que hace muebles. Davidswright reiteró que lo importante es la vida privada y no lo que pasa en redes sociales "si pudiera les diría que un like o una puteada en una red social no son NADA. Somos lo que somos en nuestra vida privada", escribió.

Por último, compartió que una de las cosas más bonitas que le sucedieron luego de que la imagen se hiciera popular, es que la había contactado un familiar con el que hacía 30 años no hablaba.

