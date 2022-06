¿Es la hermana de Luis Miguel? Mujer sube FOTO y se vuelve viral por parecido con "el Sol"

Luis Miguel es uno de los cantantes más talentosos que han surgido en los últimos años, pero también uno de los más polémicos y siempre da de qué hablar. En esta ocasión se volvió tendencia en redes sociales, pero no por algo que hiciera, sino porque una mujer subió una foto de su juventud y su parecido con “el sol” ha sorprendido a muchos.

El intérprete ha tenido muchos cambios de imagen, algunos provocados por la edad, otros por las cirugías estéticas, pero sin duda alguna todos podrán identificarlo. Por supuesto, todos los cambios en su imagen han dado mucho de qué hablar, ya que el intérprete de "Ahora te puedes marchar" es conocido desde pequeño.

La gente ha visto cómo se transformó, desde la infancia hasta la adultez y siempre ha sido un fenómeno mediático. Entre 1998 y el 2001, Luis Miguel tuvo una nueva gran transformación esta vez con un rostro más juvenil y un cuerpo más varonil, que curiosamente es al que se parece la mujer.

Siempre fue un galán. Foto: Especial.

Su parecido es increíble

En Twitter, la usuaria @GiDavidswright comentó lo siguiente: “Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel”. Posiblemente no esperaba que ese tuit se volviera viral, pero la gente no podía creer que el parecido sea tanto.

Muchos tuiteros comentaron con memes y bromas, las cuales parecen indicar que la mujer no se las tomó a mal, ya que poco después dijo que es “la hermana de Luismi”. En la actualidad el cantante parece poco o nada a la propia versión de sí mismo, aunque se ve mejor que en años anteriores.

En la actualidad luce así. Foto: Especial.

