Chica del Oxxo y ex bailarina de Poncho De Nigris revela dramático motivo por el que renunció a la tienda

Judith Sánchez quien fue un fenómeno viral en las redes sociales tras publicar una serie de imágenes donde mostró su belleza mientras estaba dentro de una de las sucursales de la cadena Oxxo cuando trabajaba como cajera, dio conocer el indignante motivo por el que terminó renunciando a la tienda de autoservicio.

La originaria de Saltillo, Coahuila hace una semana se lanzó como youtuber al compartir su primer video en su canal. En su primera grabación, Judith relató la forma como preparó las imágenes y cómo se enteró que sus publicaciones habían sido virales tras horas de compartirse donde había sido compartido 5 mil veces.

En los casi 15 minutos que dura su metraje, Judith dijo que cuando salió la primera noticia de sus imágenes en los medios de comunicación, se puso contenta, pero temió que su mamá se enojara por el contenido de sus fotos. Aunque afirmó que antes de subir dichas fotos ya era influencer tras tener 12 mil seguidores en Instagram y ya la habían patrocinado varias marcas, aseguró.

La chica del Oxxo viralizó por esta foto. Foto: IG

La chica del Oxxo también recordó que fue bailarina de Poncho De Nigris, pero también de otros cantantes, principalmente del regional mexicano, mientras describía lo que significó publicar los screenshots que viralizaron que terminaron por llegar a prácticamente todos los países donde hablan español, dijo Judith. No obstante denunció que sufrió más acoso y pidió respeto a los hombres para que dejen de hacerlo.

El duro motivo por el que Judith renunció al Oxxo

En el mismo video, Judith reveló el motivo por el cual tuvo que renunciar a continuar trabajando como cajera de la tienda, ya que dijo le gustaba trabajar ahí, al grado de que el día que hizo el video donde sacó los screenshots de la fotos que publicó, estaba muy feliz de haber ido a cumplir con su jornada laboral.

La ex chica del Oxxo afirmó que el acoso sexual siempre lo ha vivido y con la publicación de sus fotos creció aún más; sin embargo, eso molestó a la joven viral quien aseguró que ella puede vestirse como ella quiera.

“Puedo estar donde yo quiera, vestirme como yo quiera… hay que respetar, chicos, hay que respetar, señores, es lo que les pido si llegan a ver este video… podría ser su mamá, sus hijas, entonces, por favor, omítense de sus comentarios y de esas miradas”.

Judith enfatizó en que puede vestirse e ir a donde ella quiera. Foto: IG

Contó que esa fue la verdadera razón por la que renunció a su trabajo. “Y ya iba a salir del turno y se presentó una situación, llegan dos señores y yo ni estaba atendido, estaba recibiendo unas cosas que nos llevaron, y se estaban refiriendo conmigo (sic), le estaban hablando muy mal de mi a la señora que estaba encargada de mi, y pues me metí, por si le hacen algo, fue que me miraron y me reconocieron”.

“Según ellos, yo fui grosera, pero yo no fui grosera, yo me estaba defendiendo porque me miraban mal, querían que les diera las cosas en la mano. Me reconocieron, me empezaron a grabar, me agredieron verbalmente, me acosaron, me iban a perseguir en la tienda.

Judith abrió su canal de YouTube. Foto: IG

Me amenazaron que tenían conectes de no sé donde, y ese día me sentí muy mal porque a pesar de tener ahí a mi compañera, éramos dos mujeres contra dos vatos que estaban pe***, yo no pidan decir nada si decía algo más se enojaban, omití comentarios, y más me seguían gritando y eso fue que de ahí ya no quise trabajar”, relató Judith preocupada quien aseguró que serían más las personas que las acosarían, por lo que decidió buscar otro empleo.

SIGUE LEYENDO:

“Chica del Oxxo” arrasa en el Anitta Challenge con atrevido movimiento de cadera

Chica del Oxxo se vuelve youtuber, Judith Sánchez estrena primer video: ¿qué contenido hará?

RMG