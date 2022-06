Canelo vs Golovkin: así fue el impactante momento en que cruzaron miradas rumbo a la tercera pelea | VIDEO

Tras cuatro años, Saúl “Canelo” Álvarez y Gennadiy Golovkin se volvieron a ver las caras para anunciar un nuevo capítulo de su rivalidad. Tras hacer la presentación de su próximo combate los peleadores no se quitaron la mirada de encima.

El nuevo combate entre “Canelo” Álvarez y Gennadiy Golovkin tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de La Vegas Nevada.

“Es personal”

Durante la conferencia de prensa que se realizó en Los Angeles, California. Saúl “Canelo” Álvarez dijo “quiero castigarle. Siempre habla de mí. Tal vez quiere el último pago de su vida. Lo tendrá. Es algo personal. Ha hablado mucha m**. Es una doble persona. Finge ser un buen tipo, amable, pero no le es. Es un imbécil. Le voy acabar”

Por su parte Gennadiy Golovkin señaló que “solo es deporte y no es personal. Soy un gran fanático del boxeo y desde ese punto respeto mucho a Canelo. Pero en el sentido personal no entiendo mucho lo que piensa pues en la segunda pelea estrechamos manos. Pero insisto es su problema y no el mío".

Finalmente, Eddy Reynoso, entrenador del púgil mexicano se dijo contento por volver a con Golovkin. “Es el mejor 160 libras contra el mejor 168 libras. Como dice Saúl, es personal. Queda preparase bien para volver a ganar. La derrota contra Bivol caló, pero conozco a Saúl y esto le va a servir para regresar más fuerte”.

En general se trató de un evento breve y de pocas palabras, pero concisas. Así se empiezan a calentar lo ánimos para el próximo 15 de septiembre cuando se escriba un nuevo episo

