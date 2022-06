“Es posible que cambies de opinión": Ginecóloga niega ligar las trompas a una joven de 22 años y le da un folleto de un DIU

En redes sociales se ha viralizado la historia una joven de 22 años a quien su ginecóloga rechazó hacerle la ligadura de trompas de Falopio, pues aseguró que no estaba lista para tomar esa decisión y en su lugar le dio un folleto de un DIU.

A través de un video de TikTok, la joven originaria de Estados Unidos recreó la conversación que tuvo con su ginecóloga y explicó cómo fue que le negaron el proceso de esterilización médica.

"¡Hola, señora ginecóloga! Mi nombre es Olivia. No quiero tener hijos nunca. He tenido esto en mi mente desde que tenía la edad suficiente para pensar en el concepto. ¿Puedo por favor tener mis tubos atados?", se escucha decir a la joven.

Más tarde, la chica de 22 años afirmó que su ginecóloga respondió con un “No, es permanente”, por lo que ella le insistió que tenía conocimiento sobre este procedimiento de esterilización médico, pero aun así la médica se negó.

Ante esto, usuarios en redes sociales ya han reaccionado al video y las opiniones se han dividido, pues algunos aseguran que es muy joven para tomar esa decisión y otros más acusan a la ginecóloga de tener una postura “sexista”.

“Prefiero que las personas sean honestas consigo mismas y digan que simplemente no quieren hijos en lugar de criar a un niño que nunca quisieron y resentirlos”, “No nos permiten abortar, no nos permiten atar nuestras trompas”, “Un adulto puede tomar una decisión sobre su propio cuerpo... si se arrepienten, eso está en ellos. Eso no lo decide un médico” y “Qué frustrante honestamente siento tu dolor”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.