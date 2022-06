Así es como el maquillista Bryan Bonilla transforma a las miss universo y celebridades | VIDEO

Desde pequeño, Bryan Bonilla soñaba con ser parte de los asesores de la misses. Su pasión lo llevó a preparar sus técnicas de estilismo y maquillaje, con las que logró ganar terreno hasta llegar al evento más importante de belleza: el Miss Universo.

Pero su talento no ha quedado ahí. El maquillista ha destacado en eventos como la Semana de la Moda en Bogotá, New York Fashion Week, Miss Usa New York, Miss Usa Pensilvania y Miss Usa New Jersey.

El oriundo de Colombia se destaca por realizar el estilo glamuroso (Foto: Especial)

Algunas celebridades que han visto el trabajo de sus manos son Karson Kreesley, Marcela Reyes, Lupita Jones, Daniela Nicolas, así como las miss universo Harnaaz Sandhu y Andrea Meza.

El oriundo de Colombia se destaca por realizar el estilo glamuroso y se mantiene a la vanguardia en todo lo referente al mundo de la belleza para lograr impresión y satisfacción a cada una de sus clientas.

Asegura que la educación debe ser indispensable para agilizar el proceso de evolución. Por ello, él incita a todo aquel que desee seguir sus pasos a prepararse en aquello que de verdad le apasiona.

Indicó que para destacarse en su oficio es necesario crear estabilidad, desde su perspectiva es una prioridad para que la clientela pueda incrementarse. Además, asevera que es fundamental prestar atención a lo que desea cada cliente.

