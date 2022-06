Cajera del Oxxo hace llorar a clienta por hacer mal una recarga: "Gracias por dejar a mis hijos sin comer"

Una joven narró en TikTok la mala experiencia que tuvo con una cajera del Oxxo luego de acudiera a realizar una recarga al celular de sus papás y se la hicieran mal, por lo que regresó a la tienda para reclamar el error y fuera corregido o, en su caso, le devolvieran el dinero.

Sin embargo, no todo salió de acuerdo a sus planes, ya que en un inicio la empleada se negó a hacerle el cambio y después intentó manipularla para convencerla de dejar a un lado el reclamo, lo que terminó por hacer llorar a la TikToker, quien se quedó con una mala experiencia.

Se trata de la usuaria Ana Gaby, originaria de Michoacán, quien decidió compartir con los usuarios su experiencia tras acudir a una sucursal de la tienda Oxxo para reclamarle al a cajera que en lugar de haberle realizado una recarga de tiempo aire la empleada activó un paquete, el cual, a diferencia de la primera, tiene un tiempo límite de vigencia.

TikToker narró cómo una cajera la hizo llorar

Una vez que Ana Gaby acudió al establecimiento a realizar las recargas, volvió a su casa, no obstante, su mamá le comentó que habían hecho mal el procedimiento ya que ahora contaba con un paquete de datos para el celular, el cual iba a caducar en determinado tiempo, lo mismo en el caso del celular de su papá.

Ana Gaby narró su historia en TikTok. FOTO: Especial

Fue entonces cuando le pidieron que regresara a la tienda para que le hicieran el cambio a tiempo aire o le devolvieran el dinero que había pagado por ambas recargas. Ante esta situación, Ana Gaby hizo caso a sus papás y volvió de nuevo al Oxxo para solicitar cualquiera de las dos opciones. Con lo que no contabas era con la reacción que tendría la cajera del establecimiento.

La joven es originaria de Michoacán, México. FOTO: Especial

La empleada reaccionó con sorpresa una vez que la TikToker le mostró el mensaje, momento en que intentó convencerla de que se quedara con el plan de celular que había activado y desistiera del reclamo: “Me intentó convencer de que me fuera sin obtener lo que yo quería, me estaba manipulando ya”, narró la joven en el video.

“Tal vez piensan que estoy exagerando, pero una cajera (ni nadie) tiene derecho a hablarle así a otra persona”, aseguró en la grabación. Finalmente la mujer no sólo le devolvió el dinero de mala manera, sino que además la culpó por presuntamente “dejar a sus hijos sin comer”.

La TikToker aseguró que la cajera intentó manipularla para que cambiara de opinión. FOTO: Especial

“Yo ya me iba a salir, pero me gritó ‘pinc** chamaca egoísta’”, relató Ana Gaby, reclamo que la hizo sentir mal y se puso a llorar, debido a que si bien sabía que no era su culpa, el comentario la hizo sentirse una mala persona, como si la responsabilidad hubiese sido suya.

Una vez que le platicó a su mamá lo ocurrido, decidió ir a reclamarle a la cajera por lo que provocó, sin embargo, al legar a la sucursal la empleada negó todo; además, le comentó que de paso les habían regalado un paquete de datos para su celular. Para ver el video completo da click en este enlace.

La mamá de Ana Gaby fue a reclamar a la cajera su comportamiento. FOTO: Especial

