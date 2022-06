Muere a los 19 años estrella de TiKTok, tras video sobre morir joven

Cooper Noriega, una estrella de TikTok de California que contaba con 2 millones de seguidores, murió el jueves luego de que mostrara un extraño video donde se refería a cómo morir joven. Ante esto, los internautas están consternados por lo sucedido puesto que el chico apenas contaba con 19 años de edad.

La trágica noticia se conoció luego de que una persona llamara a los servicios de emergencia tras encontrar al influencer inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial cerca de Los Ángeles. Los paramédicos no pudieron resucitar a Noriega.

No se sabe de qué murió

Hasta el momento, los reportes indican que la causa de la muerte aún no se sabe. Lo que sí se adelantó es que Cooper estaba en un vehículo y no mostraba signos de trauma físico, por lo que los oficiales no sospechan ningún delito. El cuerpo está programado para una autopsia para que las autoridades puedan obtener más detalles sobre su misteriosa muerte.

La desgarradora noticia salió a la luz apenas unas horas después de que Noriega publicara un video de sí mismo acostado en la cama con la leyenda: "¿Quién más está pensando que va a morir?", Jovencito.

Antes de su fallecimiento, la joven estrella anunció en Instagram el 4 de junio que estaba comenzando una página de Discord “estrictamente para la salud mental”.

“He estado luchando contra la adicción desde que tenía 9 años, pueden pensar que es una locura, pero esa es la vida que me han dado. Me gustaría usar la influencia que me han dado para crear un espacio basado en la difusión de la conciencia y la normalización de las conversaciones sobre enfermedades mentales”, indicó entonces.

Sensación en redes sociales

En el momento de su muerte, Cooper contaba con 1,7 millones de seguidores en TikTok y 95,7 millones de me gusta, así como más de 427 mil seguidores en Instagram. Era conocido por publicar videos de sincronización de labios y bocetos cortos.

En su último video antes de morir, que contó con más de 1,2 millones de visitas, el joven mostró fragmentos de su reciente aparición el 1 de junio en el podcast de Barstool Sports "BFFs" con Dave Portnoy, Josh Richards y Bri Chickenfry.

El fallecimiento de Noriega se une a muertes de estrellas de TikTok este año. En enero, la TikToker Candice Murley, de 36 años, murió misteriosamente varios días después de afirmar que "las voces en su cabeza se habían silenciado".

