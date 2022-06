Niña de 9 años sobrevive al ataque de un puma en Washington

Vas a acampar con tu familia o amigos, estás contenta de jugar y divertirte en la naturaleza cuando de forma inesperada te ataca un animal salvaje que casi acaba con tu vida. Esto fue lo que le pasó a una pequeña de 9 años en Estados Unidos, específicamente en Washington, lugar donde fue atacada por un puma.

Según explicaron los especialistas, los ataques de estos felinos son extremadamente raros, tanto que se suceden apenas un puñado de estos durante décadas y con consecuencias no fatales, en la mayoría de los casos.

El puma ataca a la pequeña Lily

Como se mencionó antes, Lily Kryzhanivskyy estaba el sábado por la mañana jugando a las escondidas en el bosque cerca del campamento, esto en el condado de Stevens, en Washington.

Al momento del ataque, Lily se encontraba a lado de otros dos niños cuando el puma la atacó repentinamente, dijeron las autoridades en un comunicado.

Las mismas autoridades policiales, recomiendan a las personas que si se topan con un puma lo mejor es mantenerse de pie y contraatacar, de esta forma el animal no percibirá miedo de tu parte y así no serás una presa fácil. De igual firma, indicaron que la persona atacada no debe huir y mucho menos "hacerse el muerto". En el caso primero, el animal tomará eso como una fase de cacería. En el segundo, es muy probable que vaya a tu cuerpo para tratar de atacarlo y destazarlo.

Es llevada al hospital en estado grave

Con lesiones notablemente graves, Lily fue transportada en helicóptero al hospital con numerosas heridas en la parte superior del cuerpo y en la cara. Tras ser sometida a varias operaciones, este lunes salió del coma y, según afirmó un familiar, está "muy consciente de lo que le pasó".

De la misma forma, su tío Alex Mantsevich pidió a la gente que done fondos para costear los gastos de salud; sumado a esto, mostró fotografías de la niña en el hospital y ahí se denotó las profundas heridas que tiene.

Cabe mencionar que en 100 años, esa zona sólo ha reportado a 20 personas con ataques de puma, de las cuales sólo dos murieron, según indicó la agencia de conservación de la naturaleza en el estado de Washington.

El animal, al momento del ataque, fue acribillado con un disparo. Será analizado para desechar la posibilidad de que tuviera alguna enfermedad.

SIGUE LEYENDO

Ataque al zoológico de Colima es muestra de la impunidad en México, asegura activista