Round por round: así se vivió la pelea de "Canelo" vs Bivol

Saúl “Canelo” Álvarez salta al ring esta noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada para enfrenarse al ruso Dmitry Bivol, en lo que es su primera pelea en la categoría de los semipesados, una pelea que será de pronóstico reservado para el tapatío, pero que causa expectación entre los aficionados al boxeo no sólo de México, sino del mundo entero.

Saúl llega como multicampeón de todos los organismos en la categoría de los supermedianos, al no existir un retador de renombre con el cuál enfrentarse en su peso, decidió subir unas libras más para enfrentarse al ruso en su peso y con la firme intención de derrotarlo.

El “Canelo” llega con la distinción de ser considerado como el mejor libra por libra en el mundo actualmente, con sus 31 años a cuestas, es el monarca de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional, el Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo AMB.

El "Canelo" llega con una foja de 57-1-2 como profesional y 39 victorias por la vía del cloroformo; mientras que Biyol llega con un récord de 19-0 y 11 triunfos por nocaut.

Es probable que si gana, Saúl enfrente, tal vez en septiembre, al kazajo Gennady Golovkin, con quien empató en septiembre de 2017 y venció un año después, en un par de cerrados combates.

Aunque Golovkin tiene 40 años, después de perder con el 'Canelo' en el 2018, sumó cuatro triunfos seguidos, mantiene su buen boxeo y promete ser un buen pleito sería atractivo.

De triunfar este sábado, el mexicano pondrá su mirada en el ruso Artur Beterbiev, campeón del Consejo Mundial y la Federación Internacional, y el estadounidense Joe Smith Jr., monarca de la Organización Mundial, con el objetivo de repetir en las 168 su proeza de las 175.

La pelea

El multicampeón mexicano, lució imponente a la hora de entrar al T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

1er. Round

El boxeador mexicano inició la pelea con un periodo de conocimiento sobre el ruso, ambos mandaron golpes, sin embargo, no se notó una superioridad por parte de alguno de los dos, mientras el público comenzó a entrar en calor, gritando “Canelo, Canelo”, mucho respeto, algunas combinaciones, pero se ve que el ruso no será un rival fácil, en este primer round las tarjetas de la pelea favorecieron al mexicano por 10 puntos por 9.

2do. Round

El segundo round Canelo trató de meterse en la distancia corta, soltando la mano izquierda sobre el ruso, pero el gladiador europeo no dejó de mantener a raya al campeón con jabs de frente, guardando la derecha para contragolpear.

El mexicano se mostró poderoso, pero no se ha visto hasta el momento una hegemonía por parte del tapatío, sin embargo, las tarjetas volvieron a favorecerlo por 10-9.

3er. Round

El ruso comenzó a mostrar sus armas, golpes poderosos que pusieron en alerta al tapatío, el intercambio en el terreno corto no lo amedrentó; contrario a otras peleas el Canelo está vez se ve ya con el rostro inflamado y sin poder entrar de lleno al rostro o el cuerpo del ruso. En este último round las tarjetas ahora fueron para el ruso con 10 por 9.

4to. Round

El mexicano comenzó con más bríos, intentando entrar una y otra vez con sus golpes, sin embargo, Bivol se defiende bien y hace que el púgil tapatío suelte golpes sin dar en el objetivo. El ruso comienza a mostrar su poderío, con golpes cortos y a la cabeza y rostro del Canelo, mientras que el mexicano se mantiene con la guardia arriba, en el final de este cuarto episodio Álvarez asestó un upper a la barbilla que trastabilló a Bivol.

Las tarjetas está ocasión favorecieron al mexicano por 10 a 9 ante el ruso.

5to. Round

El quinto round fue una pesadilla para el mexicano, Bivol lo puso contra las cuerdas y le metió varias combinaciones, se vio muy lento Álvarez, sin embargo, regresó al centro del cuadrilátero invitando al ruso a que lo atacará, pero el mexicano no se ve limpio como en otras peleas.

En este episodio el ruso se fue con todo y se puso adelante en las tarjetas por 10 a 9, un round para olvidar en la pelea del mexicano.

6to. Round

Fue un episodio sin mucho aspaviento pera el mexicano, por lo que se trató de un episodio de reacomodo de estrategías.

En este episodio el ruso estudió más a su rival y sigue adelante en las tarjetas por 10 a 9.

7mo. Round

Nuevamente un capítulo más de estudio y reacomodo de estategias.

El ruso sigue adelante en las tarjetas por 10 a 9.

8vo. Round

El Canelo intenta reaccionar, pero no encuentra oportunidades, por su parte Bivol sigue defendiendo su posición. Pero el mexicano recibe ánimos por parte del respetable pero no es suficiente para penetrar la guardia del ruso.

El ruso sigue mantiene adelante en las tarjetas por 10 a 9.

9no. Round

Saúl Álvarez sigue en su intento de penetrar la defensa de Bivol. Logra que entre un golpe, pero no logra hacer daño al ruso. el mexicano empieza a presionar pero no le alcanza el tiempo. Se ve una reacción del mexicano, pero no le alcanza para empatar las tarjetas.

Otra vez ruso se mantiene adelante en las tarjetas por 10 a 9.

10mo. Round

Se nota una reacción del Canelo, sin embargo sigue sin ser suficiente. Bivol mantiene su defensa pero ahora más cerrada, aunque entra un golpe de Álvarez.

Bivol se mantiene adelante en las tarjetas por 10 a 9.

11vo. Round

Canelo se lanza contra Bivol, pero el ruso hace gala de toda su defensa. Conetecta un par de golpes el mexicano, ahora recorta distancias pero el ruso sigue adelante en las tarjetas.

Bivol sigue adelante en las tarjetas por 10 a 9.

12vo. Round

Saúl busca a Bivol para poder emparejar los puntos. Ambos peleadores empiezan hacer estragos de una batalla que ha sido dura. Canelo conecta un golpe al rostro de Bivol, pero se mantiene firme y sin contratiempos. La pelea termina y al parecer la pelea se irá a las tarjetas para decidir al ganador.

115 Bivol vs 113 de Canelo. Dmitry Bivol se declara ganador de la pelea por puntos.

