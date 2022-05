Día de las Madres: Razones por las que el deseo y el erotismo no acaban con la maternidad

Las mujeres embarazadas y su decisión de tener o no intimidad, es algo que se ha reflexionado miles de veces. La realidad es que la única razón por la que una mujer embarazada no pudiera tener encuentros sexuales sería por recomendación del médico o por un embarazo de alto riesgo.

Partiendo de este punto, la crianza responsable y compartida, en suma con los juegos eróticos y otros puntos, puede ayudar a retomar la vida sexual después del parto.

Convertirse en madre viene cubierto de un halo de santidad debido a las creencias culturales y sociales de las muchas personas en el mundo. Sin embargo, no dejan de ser mujeres, personas con gustos, necesidades y sí, también de índole sexual, así que seamos realistas, durante el embarazo muchas de ellas lo viven.

¿Cómo vive la mujer su sexualidad en la maternidad?

Con gran deseo sexual: A pesar de que estudios científicos han encontrado que el 54% de las mujeres experimentan disminución de su libido en el primer trimestre del embarazo, debido al cansancio, náuseas y malestares habituales de este período, sí hay mujeres que desde el día uno sienten el cambio hormonal hacia lo erótico: “Esto depende de cada una, pero es completamente normal sentir un deseo sexual mayor, querer experimentar estas nuevas sensaciones y buscarlas”, comentó Karimme Reyes, sexóloga educativa de Platanomelón, una tienda de juguetes eróticos online en México.

Con encuentros eróticos satisfactorios: También es una etapa de descubrimiento de otras formas de sentir placer. “Quizás en algún momento la penetración ya no será cómoda; ahí la imaginación y la comunicación con la pareja son fundamentales”, señaló Karimme. Además, las zonas erógenas del cuerpo son muchas, no se reducen a la vulva, hay otros sitios que pueden ser puntos de placer. Así que no hay impedimentos para sentir al máximo.

Con mayor apetito sexual que su pareja: Los cambios hormonales no son menores, así que es probable que haya momentos en los que las parejas pidan un descanso, y darles su espacio, pero eso no significa que no se pueda jugar: “Los juguetes sexuales son un gran acompañante y no hay razón para no usarlos, alguno de estimulación externa al clítoris o incluso los vibradores pueden usarse, a menos que haya alguna restricción por parte del ginecólogo".

Mujeres aumentan su libido

Cada mujer, cuerpo y proceso es único, por lo que esto puede variar y no es una regla inamovible. El 80% de las embarazadas sintieron un aumento del deseo y de la respuesta física a éste en el segundo trimestre. Incluso se han reportado orgasmos en mujeres previamente anorgásmicas durante la gestación.

Ante esto, los genitales sufren cambios anatómicos y funcionales que favorecen los encuentros eróticos, el pene suele presionar más y las contracciones rítmicas de la plataforma orgásmica son más pronunciadas.

Claro está que si una mujer no quiere sostener encuentros íntimos está bien; aunque desde el punto de vista médico, el único impedimento sería si el embarazo es de alto riesgo o hay alguna enfermedad que pudiera comprometer la salud de la mamá y del bebé, para lo que es necesario hablar con el especialista.

Ser mamá y mujer sexual no es contradicción

Después del parto las mujeres viven distintos procesos, tanto de vinculación con el o la pequeña, así como la creación de una nueva rutina, incluidos los horarios de sueño y la convivencia en pareja con el nuevo integrante de la familia. En la actualidad, la paternidad responsable se hace cada vez más presente, compartiendo la crianza, cuidados y responsabilidades con la pareja, lo que permite que se priorice la salud física y mental de la madre, lo que incluye también su salud sexual.

“Va a depender mucho de cada persona pero, a nivel físico, mientras el médico proporcione el alta, las mujeres pueden retomar su vida sexual cuando quieran”, explicó Karimme.

Hay personas que enfocan toda la energía y atención en el cuidado del bebé, sobre todo si se es primeriza.

Es importante recordar que ser mujer y lo que se ha construido a través del tiempo también requiere atención.

No hay que olvidar darse un apapacho y convivir con la pareja ni la conexión que hay con esa persona.

Consejos para mejorar tu intimidad

Redescúbrete a través de la autoexploración: Después de que el bebé sale al mundo, hay una nueva relación con el cuerpo y sus procesos, y aunque sigue siendo el mismo, la masturbación es una oportunidad para reconectar con tu cuerpo, sus sensaciones y lo que te gusta. Comienza con tus manos y poco a poco ve integrando esos juguetes que te han hecho ver las estrellas en otras ocasiones.

Repartan las tareas y el cuidado: ¿Hay algo más sexy que el trabajo y responsabilidades compartidas? Esto te permitirá tener tiempo para descansar, hacer alguna actividad física que te guste y darte espacio para consentirte.

Organicen citas sin su hijo: Los momentos como pareja y darse toda la atención es importante: vayan a cenar, al cine o lo que más les guste y disfruten de su compañía. ¿Y si visitan ese hotel que tanto les gustaba antes o que siempre quisieron conocer?

Juegos eróticos: No todo es penetración, así que conocer nuevas opciones, caminos y formas de relacionarse íntimamente serán una oportunidad de encender los motores nuevamente de forma distinta.

No temas ser ambas: Las posturas y actitudes que se tienen sobre la propia sexualidad se transmite a las y los pequeños. Los comportamientos positivos y negativos se aprenden, los estigmas y tabúes, también; por lo que hablar desde la información, claramente y con apertura será un camino nuevo, pero no temas, la educación sexual es una herramienta poderosa.

Vivir plenamente la nueva etapa de ser madre y seguir siendo una mujer sexual con deseos y fantasías es perfectamente compatible, escucha a tu cuerpo, tus necesidades y busca las distintas maneras de encontrar el tiempo y las formas de disfrutar de tu sexualidad.

