Imelda Hartley, la emprendedora mexicana que venderá tamales en el Super Bowl LVII en 2023

Imelda Hartley hará más mexicano al Super Bowl, al llevar los tamales que cocina al estilo sonorense a la edición LVII, que se realizará en Arizona, en febrero de 2023.

Su empresa, Happy Tamales, fue seleccionada como proveedor principal en el programa Business Connect del Super Bowl.

Imelda es una de las primeras egresadas del programa Mexicana Emprende, del Consulado de México en Arizona, que busca apoyar el desarrollo económico y de emprendimiento de mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos.

“Me inscribí en el programa y aprendí a crear un plan de negocio para vender mejor, pero la mentoría es lo que más me ha ayudado”, indicó Hartley .

Precisó que aunque ha tomado otros cursos similares, el que ofrece el Consulado es el que más le ha ayudado, no sólo porque es en español, sino que al ser en línea, hace que los tiempos se puedan adaptar al ritmo de vida.

Ella llegó a Estados Unidos hace casi cuatro décadas, ya que fue víctima de un secuestro y abuso sexual cuando tenía tan sólo 13 años. Después vivió violencia familiar por su exmarido por más de 20 años.

“Tú no sabes que así no deben de ser las cosas, pero cuando te informas, te empoderas y te das cuenta de que esa no es la forma en que una mujer debe vivir".