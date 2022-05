Puente 5 de mayo: Actividades GRATIS para disfrutar en familia en la CDMX

El próximo jueves 5 de mayo se conmemora un aniversario más de la Batalla de Puebla, en la que 1862 el Ejército mexicano comandados por el general Ignacio Zaragoza, logró vencer al Ejército francés, el más poderoso de la época.

El mes de mayo tiene una gran número de días festivos, sin embargo, la mayoría de ellos no son días oficiales, por lo que casi todos son días laborables. Las celebraciones que nos quedan en el mes son:

Batalla de Puebla (5 de mayo).

Día de las madres (10 de mayo).

Día del maestro (15 de mayo).

Día del estudiante (23 de mayo).

De todos estos días solamente se suspenden las clases el próximo jueves 5 de mayo (Así lo tiene marcado la SEP en su calendario).

Por tal razón en este día de asueto después del trabajo seguramente vas a querer disfrutar lo que queda del día con tus hijos o hijas, por lo cual a continuación te hablamos de varias actividades que puedes realizar sin tener que salir de la Ciudad de México y sin gastar un solo un peso.

Visita al Parque la Tapatía

En la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se encuentra El Parque "La Tapatía", una zona oculta por juegos y rodeada de palmeras, por lo que sus áreas verdes son ideales para un pícnic, pues no es un lugar muy concurrido.

El parque se encuentra en el Circuito Bosques de Chapultepec, Bosque de Chapultepec II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Abre a las 9:00 y cierra a las 20:00 horas y la entrada es libre.

Deslúmbrate con la belleza del Parque Cantera en Coyoacán

El Parque ‘La Cantera’, ubicado en la alcaldía Coyoacán, ofrece a sus visitantes siete hectáreas de extensión donde, donde los niños y adultos pueden disfrutar de las áreas recreativas que incluyen canchas de futbol, basquetbol, voleibol, además de ciclopista, trotapista y un área para mascotas.

Este se encuentra ubicado sobre la avenida del Imán # 263, en la colina Ajusco, Coyoacán. Este jueves su horario es de las 6:30 a 16:30 horas y la entrada es gratuita.

Doctor Strange, la experiencia (Experiencia inmersiva)

Este miércoles 3 de mayo se estrena la cinta ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por lo que desde el pasado 28 de abril y hasta el 8 de mayo se lleva a cabo Doctor Strange, la experiencia en Plaza Satélite, Estado de México.

Esta es una experiencia inmersiva, es organizada por una compañía de celulares y Marvel En ellas se realizan distintas actividades como una “scape room”, la dimensión del espejo, Sanctum Sanctorum, así como una habitación enfocada en Scarlet Witch. La entrada es gratuita.

Doctor Strange, la experiencia (Experiencia inmersiva). Foto Motorola México.

