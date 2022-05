¿Cuándo encontraremos vida extraterrestre? Científicos chinos revelan la fecha

Una de las preguntas más antiguas que los humanos se han hecho es si nuestra existencia es: ¿estamos solos en el universo? Muchos quieren creer que no, pero en realidad hay pocas pruebas de que haya vida inteligente en el horizonte cercano a la Tierra. Sin embargo, un equipo de científicos aseguró que sólo es cuestión de tiempo para dar con ellos, ¿pero cuánto?

Los expertos, Wenjie Song y He Gao, quienes publicaron su hipótesis en The Astrophysical Journal, calcularon el número de civilizaciones inteligentes extraterrestres comunicantes (CETI), teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Probabilidad de que aparezca vida en un planeta

Evolución de la estrella anfitriona

Sólo haya que esperar

Tras sus cálculos y análisis llegaron a la conclusión de que hay dos escenarios, uno "bueno" y uno muy malo. En el más optimista nos llevaría cerca de 2 mil años contactar a la vida extraterrestre, en el peor, serían cerca de 400 mil, detallaron los científicos de la Universidad Normal de Beijing en Pekín.

“Como la única civilización inteligente avanzada en la Tierra, una de las preguntas más desconcertantes para los humanos es si nuestra existencia es única. La razón por la que no hemos recibido una señal puede ser que la vida útil de comunicación de los humanos no es lo suficientemente larga en la actualidad”, explican los autores Wenjie Song y He Gao en su estudio.

¿Y por qué ellos no nos han contactado a nosotros? Los catedráticos consideran que la razón es que la vida útil de los humanos no es lo suficientemente larga en la actualidad, “se ha propuesto que es muy probable que la vida útil de las civilizaciones sea autolimitada (que termine antes de que pueda expandirse por el espacio). Si este argumento es correcto, es posible que los humanos no reciban ninguna señal de otros CETI antes de la extinción”, refirieron.

