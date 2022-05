Albañil da lección a su hija: Quería dejar la escuela para hacer tiktoks y la lleva a trabajar a la obra

El video de un padre albañil que trata de mostrarle a su hija lo dura que es la vida si no se va a la escuela se ha vuelto viral en redes sociales luego de haber sido compartido en TikTok; en la grabación el papá graba a su hija y la exhibe por querer dejar la escuela y en cambio hacer carrera como tiktoker.

Con el mensaje; "¿Qué pesa más el cemento los libros?. Mi hija no quiere estudiar y me la traje a la construcción"; es como comienza la grabación en la cual aparece una adolescente de nombre "Estrella", a quien se la ve uniformada y cargando en hombros su mochila, mientras visita la obra en la que trabaja su papá.

En la grabación, una voz en off, que corresponde al albañil y papá de "Estrella", narra a los internautas que decidió llevar a su hija a visitar la obra con el objetivo de que vea lo difícil que es ganarse la vida para aquellas personas que no pudieron ir a la escuela o que decidieron no hacerlo. ¿El motivo? La pequeña adolescente al parecer quiere dejar el colegio y dedicarse a ser una tiktoker.

Video de alumna que quiere dejar la escuela se vuelve viral en TikTok

Las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes, que han crecido con la tecnología a la mano y viendo cientos de videos de tiktokers o influencers, muchas veces se ven tan influenciados por estos personajes y el contenido que comparten, que también desean hacer lo mismo y triunfar en las redes, volverse famosos y también hacer mucho dinero.

La adolescente habría faltado a clases con tal de grabar algunos videos para sus redes sociales. FOTO: Especial

Esta idea al parecer fue la que llevó a una pequeña estudiante a proponerle a su papá dejar la escuela para hacer carrera como tiktoker, sin embargo, la propuesta no sentó nada bien en su papá, de profesión albañil, quien a modo de desaprobación decidió llevar a su hija a la construcción en donde trabaja y mostrarle el futuro que les espera a quienes no han podido asistir al colegio o a quienes decidieron dejar la escuela por cuenta propia.

El papa quiso mostrarle cómo se gana la vida cuando no se ha estudiado. FOTO: Especial

En el video se escucha al hombre, que se dedica a la construcción de casas, explicarle a su hija el tipo de trabajo que realiza él y sus colaboradores, así como lo pesado que es, al tiempo que graba a otro trabajador mientras prepara la mezcla con cemento. El hombre expone su desaprobación ante el planteamiento de su hija de querer convertirse en tiktoker e influencer.

El tiktoker llevó a su hija a la obra en la que trabaja para que tuviera una idea de cómo se gana la vida. FOTO: Especial

En determinado momento del video le pide que deje a un lado la mochila y que intente cargar un bulto de cemento, ante lo que la adolescente obedece, sin embargo, no logra levantarlo. En el audio se escucha al papá exponerle lo mucho que se esfuerza por pagarle sus estudios y para que tenga una vida más "lujosa", algo que la parecer la adolescente no ha sabido valorar.

La joven intentó cargar un bulto de cemento pero no pudo. FOTO: Especual

Tal parece que la decisión del papá de realizar el video y compartirlo en TikTok se dio luego de enterarse que pese al esfuerzo que hace por pagarle la escuela a su pequeña hija, la menor prefirió no asistir a clases con tal de grabar algunos videos para su red social y en compañía de su novio. Una vez publicado, el video se viralizó debido a las reacciones y decenas de comentarios de los usuarios:

El papá quiso hacer cambiar de opinión a su hija respecto a dejar la escuela. FOTO: Especial

"Así se habla señor yo también enseñe a los míos bien dicho"; "El problema no es ser influencer, si no que quiera dejar la escuela"; "Al fin alguien que entiende, bien dicho señor"; "En mi opinión es un gran ejemplo lo que hiciste pero creo que si controla sus tiempos puede hacer ambas cosas sin problema mientras cumpla sus tareas", fueron solo algunos de los comentarios que compartieron los internautas.

