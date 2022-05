Perrito se sienta en la cara de un hombre acostado para espiar a los vecinos por la ventana

En TikTok la imagen de un perrito chihuahueño se hizo viral luego de que fue captado en el preciso momento cuando de manera inusual espiaba a sus vecinos mientras se asomaba por una de las ventanas de su hogar, al parecer en Brasil, pues el autor del video habla portugués.

A través de la cuenta @jhessy.rammoss, el joven hombre compartió el momento al grabar con su teléfono celular en el instante cuando el can llamado “Chocolate”, está ya completamente sentado y cómodo sobre parte de la frente y la cabeza de la persona quien termina llamando a una mujer para que viera la escena.

El perrito realizó entonces dos atrevimientos, el primero, espiar para no perder el chisme de la actividad de los vecinos, y por otro lado, no importarle subirse a la cabeza del joven quien no dudó en poner su reacción ante la inusual conducta del pequeño “Chocolate”.

“En ese momento me sentí como que no valgo nada, se sienta en mi frente para mirar la vida de otras personas a través de la ventana”, comentó el hombre. El clip de "Chocolate" viralizó, Foto: TikTok

A su vez, el tierno perrito “Chocolate” observa a través de la ventana sin preocupación y relajado al haber elegido el poco común lugar para sentarse como si fuera una persona mientras descansa sus patas delanteras sobre la base de la ventana en una imagen amena para los internautas que así reaccionaron:

“A quien no le gusta el chisme”

“Se acabó el respeto, se fue”

“Lo importante es no perderse los chismes”

Durante el clip de 33 segundos, el hombre llama a una mujer llamada Viviane, que aparentemente es la dueña de “Chocolate”, quien al mirar la escena, su primera reacción es sobre lo tierno como se ve el perrito que espía por la ventana e ignora la inusual “silla” en que se convirtió la cabeza del joven.

"Chocolate" acumula en su clip 42 mil Me gusta. Foto: TikTok

El TikTok publicado con los hashtags #cachorro y #mejoramigodelhombre entre otros más, acumula 42 mil Me gusta, ha sido comentado más de 2 mil 700 veces y compartido cerca 3 mil 700 ocasiones, además de contabilizar más de 300 mil reproducciones, si quieres ver el video completo da clic aquí.

