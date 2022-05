"Quería ser papá, pero no tener un hijo": Hombre trans relata proceso de quedar embarazado | FOTOS

Hace unos días, en las distintas plataformas digitales, comenzaron a circular un par de fotografías correspondientes a una campaña publicitaria de la marca Calvin Klein, las cuales se volvieron virales por mostrar a hombre trans embarazado.

Tras la viralización de las fotografías, millones de usuarios en redes sociales se preguntaron cómo fue el proceso que vivió el protagonista de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Aquí te presentamos sus declaraciones.

De acuerdo con declaraciones retomadas por el medio "O Globo", Roberto Bete es el protagonista de las fotografías, quien confesó que durante su infancia desconocía que existiera la transición de mujer a hombre.

Durante la entrevista, el modelo detalló que, a pesar de que no sabía que existía esa transición, siempre supo que le gustaban las mujeres, pero jamás sintió atracción por lo "femenino".

"Cerca de los 14 años me descubrí lesbiana y comencé a vivir esa identidad", detalló en la plática.

Con el paso del tiempo, Roberto Bete descubrió que existe el cambio de mujer a hombre y fue cuando tomó la decisión de iniciar su transición que presumió recientemente en su reciente colaboración con Calvin Klein.

El joven detalló que su cambio físico lo realizó de manera paulatina y con asesoramiento especial; sin embargo, el mayor dilema ocurrió cuando se relacionó sentimentalmente y apareció la posibilidad de tener un bebé.

Roberto Bete contó que en 2019 se comenzó una relación sentimental con Erika, una mujer trans, que le ayudó a cambiar de opinión pues originalmente tenía el objetivo de convertirse en papá, pero no tener un hijo.

"Al principio me sentí muy ofendido: quería ser padre, pero no quería tener un hijo, eso nunca se me pasó por la cabeza", sentenció.