Conoce a la madre de Elon Musk, una modelo de 74 años y exreina de belleza | FOTO

El magnate sudafricano Elon Musk, quien fue nombrado por Forbes como el hombre más rico del 2022, es conocido por ser el fundador de SpaceX, Paypal y Tesla. Sin embargo, poco se sabe de su vida personal y su familia, por lo que aquí te contamos un poco sobre su madre, Maye Musk, quien es una modelo y exreina de belleza.

¿Quién es Maye Musk?

La madre de Elon Musk, Maye Haldeman, es una modelo y nutricionista canadiense-sudafricana que nació un 19 de abril de 1948 en la ciudad de Regina, Canadá.

Cuando tenía 15 años, la madre de Elon Musk empezó su carrera como modelo y tiempo más tarde ganó un concurso de belleza donde fue nombrada Miss Sudáfrica. Años después, estudió una carrera profesional en los Estados Unidos, donde más tarde comenzó a especializarse como nutricionista. Actualmente, a sus 74 años continúa trabajando como modelo, además de ser madre de 3 exitosos hijos y abuela de 11 bellos nietos.

Así luce a sus 74 años. (Créditos: Instagram / @mayemusk)

Maye, dietista, modelo y abuela

Sin embargo, Maye también trabajó como investigadora de la Universidad de Toronto e impartió clases de nutrición y modelaje. A su vez, fue asesora nutricionista y se siguió preparando con maestrías.

De hecho, durante 45 años de su vida impartió conferencias, escribió artículos de investigación y asesoró a pacientes de alrededor de 3 países.

Además, escribió dos libros, uno llamado “Feel Fantastic: Maye Musk´s Good Health”, donde habla de nutrición y dietas y otro texto autobiográfico titulado “A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success”.

Esta es su formación profesional:

Dietista nutricionista por la Universidad de Toronto.

Licenciada en Dietética por la Universidad de Pretoria, Sudáfrica

Máster en Dietética por la Universidad Orange Free State, Sudáfrica

Máster en Ciencias Nutricionales por la Universidad de Toronto, Canadá

Sus trabajos como modelo:

Fue la primera dietista en ser la imagen de los cereales Special K.

Ha participado en anuncios para Revlon.

Posó desnuda para la revista Time.

Apareció embarazada y desnuda en la revista New York.

