Cayó en adicciones, estuvo presa, pero hoy triunfa en TikTok: la recuperación de Abbey Fickley

TikTok no sólo una plataforma para realizar videos graciosos o de tutoriales que le podrían servir a las personas para determinados problemas, también es un espacio donde las personas han encontrado un lugar para compartir sus más amargas experiencias y casos de éxito sin caer en la pretensión.

Es el caso de una joven de nombre Abbey Fickley, una joven originaria de Pittsburgh, Estados Unidos, quien estaba sumergida en el mundo del alcohol y las drogas durante mucho tiempo. Ella contó a través de su cuenta que su vida estaba al borde del colapso hasta que una acción reprobable contra su familia la hizo recapacitar.

A pesar de que había caído en prisión por sus excesos, lo que la hizo pensar en hacer un cambio radical en su vida fue después de haberle robado dinero a sus propios familiares. Tras ser reprendida por su padre de una manera severa, ella optó por enmendar su rumbo.

Abbey Fickley hace un cambio radical en su vida

Tras encontrar un trabajo como cantinera, Fickley abandonó la bebida, pues en una ocasión estuvo al borde de la muerte siendo madre. Todo lo reveló en la red social china donde ya superó los 264 mil seguidores.

Ella explicó que su cambio le ayudó a recuperar la custodia de su hija y recuperar la confianza de su padre. Sin embargo, no fue sencillo. Todo lo platico en una entrevista para el medio Daily Star, donde reveló el momento en donde perdió las riendas de su vida:

"Empecé a beber y fumar en la escuela secundaria con todos mis amigos. Sin embargo, cuando terminaba la fiesta, mis amigos se iban a casa. Me quedaba despierto toda la noche obsesionado con la sensación que me proporcionaba la sustancia", din embargo, sus problemas no empezaron ahí sino hasta después de que nació su hija.

Abbey tuvo a su bebé a los 20 años y a consecuencia le diagnosticaron depresión postparto por lo que tuvo que ir con el médico para atenderse: le recetaron benzodiazepinas, el problema es que se hizo adicta a la sustancia.

"Desde las salas de psiquiatría hasta la cárcel, la falta de vivienda, perdí a todos mis amigos y familiares y perdí mi trabajo... la adicción me despojó de absolutamente todo", reveló.

Por suerte para ella las cosas cambiaron para bien y ahora trabaja arduamente para no volverle a fallar a nadie y mucho menos a su hija, quien ya tiene 7 años de edad.

SIGUE LEYENDO:

¿La tienes? Estas monedas de 5 pesos cuestan hasta 30 mil pesos | VIDEO

Andrea Meza y actual Miss Universo derriten Instagram como baile de reguetón | VIDEO

Desde la alberca, Karely Ruiz y Celia Lora presumen atrevidos bikinis | FOTO