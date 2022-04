Alessandra Ambrosio: "La moda es para todo el mundo"

Alessandra Ambrosio se consagró en la industria de la moda como una supermodelo en el año 2000, cuando se integró a las filas de Victoria´s Secret, una de las firmas de lencería y belleza más importantes y reconocidas a nivel mundial, de la cual sus “ángeles” (que eran las modelos de pila de la firma) representaban la belleza y perfección absoluta femenina.

Hoy en día y tras cinco años del retiro de Alessandra de las pasarelas, la industria de la moda ha tenido una apertura enorme en términos de inclusión y ruptura de estereotipos: “Creo que la inclusividad y la diversidad es muy buena, porque la moda es para todo el mundo, no sólo para una talla. Nadie debe sentirse mal por la talla que tiene… […] todas las mujeres son hermosas y especiales. Debes de creer que lo bello está dentro de ti”, comentó la empresaria en entrevista con El Heraldo de México, en su más reciente visita a nuestro país, en la que presentó su nueva campaña con GNP, la cual tiene como objetivo promover el bienestar y el balance en la vida.

Para Alessandra, la vida se trata de disfrutar:“Para mí, vivir es hacer lo que amas. Cuidar tu cuerpo, meditar, bailar, hacer tus hobbies, y todo lo que te hace feliz”.En entrevista, Ambrosio hizo referencia a cómo las redes sociales han contribuido a la expansión y el cambio de la moda: “Ahora la industria es más grande, y creo que las redes sociales juegan un papel importante, ya que hacen todo al instante; es decir, antes tú no sabías qué pasaba alrededor del mundo, pero ahora la gente sólo sigue mi Instagram y me pueden ver en cualquier lado”, mencionó la empresaria, quien disfruta de compartir con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram muchas de las actividades que realiza en su día a día.

También, la top model enfatizó en la cercanía que las redes sociales permiten crear con su audiencia, ya que, desde su perspectiva “he creado una red de fans a nivel global que creen en lo que hago y en las campañas en las que participo; no es sobre el dinero o el trabajo, creen en mí, o simplemente ven mi cara y me reconocen; ahora las redes sociales permiten acercarse

más a las personas en cualquier parte del mundo”.

En 2017, tras 21 años de carrera, Ambrosio se despidió de las pasarelas. El adiós lo hizo en el icónico Victoria´s Secret Fashion Show de dicho año, el cual también fue emblemático por ser el primer desfile de la firma que se celebró en Asia, pues se llevó a cabo en la ciudad de Shanghái, en China; además, en este espectáculo se hizo la presentación de la modelo española Blanca Padilla, como uno de los “ángeles” de la marca. Después de cinco años de haber dejado el mundo de las pasarelas, la brasileña considera que uno de los mayores aprendizajes que le dejó su profesión es el seguir aprendiendo:

“Mi carrera trata de conocer nuevas culturas, nuevas personas y todo lo que conlleva el mundo de la moda. Siempre estás creciendo y aprendiendo cuando estás buscando algo nuevo. Ahora hay muchas cosas importantes en el mundo de la moda, por lo que debes de tener la habilidad de saber cómo crear cosas nuevas, como algo sustentable y viable en la industria. Así que eso es algo que he aprendido, me mantengo aprendiendo”.

Lo que Ambrosio aconseja a las y los jóvenes que quieren incursionar en la industria de la moda es: “Tienes que creer en ti mismo, eso es lo principal, porque si no lo haces, nadie más lo hará. Debes luchar por tus sueños, y saber que si tienes que hacer cosas que no te hacen sentir cómoda, no las hagas; si la gente te obliga o quiere que hagas algo en lo que tú no creas, no lo hagas, porque lo más importante es que tengas tranquilidad”.

Desde muy joven, Alessandra Ambrosio ha estado involucrada en el mundo de la moda no sólo como modelo, ya que también lo hizo como diseñadora, pues en 2004 lanzó su línea de trajes de baño Alessandra Ambrosio by Sais, y volvió a este ámbito en 2014 con Ále by Alessandra Ambrosio, una línea de prendas de vestir y accesorios. También ha incursionado en el mundo del cine con breves papeles en películas, como la comedia Daddys’s Home, en donde compartió pantalla con grandes actores, como Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini y John Cenna, por sólo mencionar algunos. Entre sus diversas facetas como modelo, empresaria y actriz, el rol más importante para Alessandra Ambrosio es el de ser mamá de Anja Louise y Noha:

“Amo lo que hago, y, por supuesto, ser madre es mi prioridad”, confesó Ambrosio, quien se ha empeñado en buscar un balance entre su vida profesional y personal: “Mi trabajo es difícil porque viajo mucho, pero todo se trata de tener un balance, como tratar de siempre estar presente para los niños y para lo que necesiten”. Alessandra no sólo se caracteriza por su belleza, sino también por ser una mujer empoderada, para quien el trabajo es uno de sus principales pilares: “Crecí en una familia funcional en donde todas las mujeres trabajaron duro, para mí eso fue un gran ejemplo y una inspiración, por lo que trato de hacer lo mismo”, finalizó.

*Nació en Erechim, Río Grande del Sur, Brasil.

*Es madre de dos hijos: Anja Louise y Noah.

* Comenzó su carrera cuando era una adolescente.

*Se retiró del mundo del modelaje en 2017.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA

