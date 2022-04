¿Qué significa OOMF y cómo se usa el término de moda en Twitter en este 2022?

El mundo del Internet es demasiado amplio como para conocerlo por completo, por lo cual no es de extrañarse que algunos términos resulten ajenos a nuestro léxico, pero el problema aumenta cuando vemos que cada vez más y más usuarios usan el un hashtag o palabra clave, y nosotros seguimos sin saber qué significa, tal y como ocurre con "OOMF".

Y no, no es que seas un "chavorruco" o "no estés en onda", pues de hecho, el término es bastante antiguo, pues se remonta a el 2011, año en el que comenzó a popularizarse el uso de este hashtag.

Sin embargo, el término nuevamente ha cobrado relevancia, ya que este permite dotar a los tuits de cierto misterio, y no precisamente porque los usuarios no sepan el significado, sino por el propio significado.

Ya que OOMF son las iniciales de la frase en inglés "one of my followers", que en español se traduce a "uno de mis seguidores", sin especificar de manera directa a quién se refiere el autor del tuit.

Así cualquiera entiende qué significa OOMF

Sin embargo, la última letra de la palabra en tendencia, también puede referirse a "friends", es decir, "amigos" en español, con lo cual la frase se interpretaría "unos de mis amigos".

De manera que OOMF ayuda a mantener el anonimato de la persona a la que se hace referencia, dejando un velo de misterio e intriga entre los amigos y seguidores.

Ejemplo del uso de #OOMF

En Twitter se suele usar el hashtag #OOMF más en referencia a "seguidores", mientras que si se ve en Facebook es posible que se use para remitirse a algún amigo.

OOMF es un acrónimo que comenzó a ser muy popular en Twitter, donde los usuarios lo utilizan justamente para poner en jaque a sus amigos, quienes no saben de manera directa a quién se están remitiendo las personas que emplean el término de moda.

No obstante, también puede usarse para llamar o invitar a hacer algo a un grupo de seguidores o amigos. Un ejemplo de este uso es: "sería bueno que OOMF me quite esta sed de la mala", con lo cual el autor pretende que alguno de sus amigos lo lleve a ingerir bebidas alcohólicas.

