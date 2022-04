DJ Yo Soy Matt supera todas las barreras

Roberto Matthews, mejor conocido como DJ Yo Soy Matt, tenía 15 años de edad cuando la distrofia muscular se presentó en su vida, lo que lo hizo olvidar sus días en las canchas de basquetball y de los otros deportes, que hasta entonces practicaba, sin embargo esto no frenó sus sueños de grandeza.

Yo Soy Matt se mueve de un lugar a otro en una silla de ruedas y con ésta se presentó en la pasada edición del EDC, poniendo a bailar a decenas de personas con sus temas originales.

“Cuando me vi en la silla cambie todo el deporte por las artes, pero jamás me deprimí o me sentí menos, simplemente me costó entender que esta debilidad podría volverla una fortaleza si me enfocaba en cosas que sí pudiera hacer, en vez de castigarme o lamentarme por lo que no podía hacer”, afirmó el DJ.

El disc-jockey estudió ingeniería industrial, pero desde hace 10 años entró al mundo del entretenimiento con su hermano Memo, creando música para comerciales y series. En ese entonces ya era un experto mezclando música en las fiestas de sus amigos, incluso se compró el equipo para hacerlo de manera profesional y empezó a crear piezas originales.

En 2017, conoció a Eva De Marce y se enamoró de su voz, ahí entendió que su música también podía tener voz, así empezó a escribir y crear piezas como “La niña del volcán” y “Sr. Tigre”, inspirado en vibras marinas, selva de color y un cosmos estrellado. Siempre aprendiendo de todo lo que ve, siente y escucha para hacer nuevas canciones.

“La verdad no he tenido barreras, desde pequeño desarrollé una mentalidad donde dije que no tenía obstáculos para nada y no me considero una persona con discapacidad, ni me sumo a ninguna minoría, voy compitiendo en las grandes ligas y si en algún lado me dicen que soy el primer músico productor en presentar en el EDC en silla de ruedas, está bien… pero para mí es más llenador escuchar que soy quien los puso a bailar”, detalló.