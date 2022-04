Hermosa sobrecargo expone a aerolínea que la rechazó por 'estar pasada de peso' | FOTOS

La discriminación laboral tiene diferentes matices, en algunas ocasiones se presenta en razón del género, la raza o la religión, pero en otras, puede incluso incurrir en características físicas como el peso, tal y como le pasó a una joven argentina que contó su historia por medio de su cuenta de Twitter.

Josefina Macch relató en un hilo de la mencionada red social que, acudió a una entrevista laboral muy emocionada y motivada por sus ganas de al fin ejercer su cargo como azafata.

Al haber concluido su curso como sobrecargo, la joven mandó su currículum a la aerolínea Emirates Airlines, donde tuvo que realizar una serie de pruebas, una de las cuales consistía en revisar su nivel de inglés, misma que no le representó ningún inconveniente, por lo cual, la desconcertó que no hubiera logrado pasar a la siguiente etapa.

Ella es la sobrecargo que fue víctima de discriminación

Esto sabiendo que la compañera con la que había realizado la prueba había logrado aprobar a pesar de que tuvo errores de pronunciación en los que Josefina no incurrió. Por ello, se armó de valor y antes de irse le preguntó en inglés a la reclutadora qué podía hacer para mejorar en su búsqueda de empleo, sin imaginar que la respuesta la dejaría helada.

“Honestly, you need to lose weight” (“Honestamente, necesitas que bajar de peso”). Tras esto, la reclutadora comenzó a hacerle una serie de halagos, como si pretendiera disminuir el impacto de sus palabras previas, pero no conforme con esto, le pidió a Josefina Macch no comentar nada de lo que le había dicho para afectar la imagen de la empresa.

"Luego de eso (de que le dijera que tenía que perder peso), vinieron los halagos de su parte: sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenés que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, relató Macch en Twitter.

Tras la respuesta de la reclutadora, la joven se sintió sumamente desconcertada

Luego de relatar el acto de discriminación del que fue víctima, la joven aspirante de sobrecargo recibió todo tipo de comentarios en su publicación.

Hubo quienes le recomendaron consultar con un abogado e incluso le brindaron contactos para que llevaran su caso ante una corte, pues según las leyes de ese país, los actos discriminatorios en las entrevistas laborales pueden representar una indemnización para el trabajador que las sufrió, misma que debe equivaler a un mes de salario o incluso más, dependiendo de la acción de la que se fue víctima.

También hubo quienes contaron que en Emirates Airlines las azafatas parecen modelos y la empresa no se preocupa por sus habilidades lingüísticas, sino por su belleza, tal y como si se tratara de un certamen, lo cual no debería tener injerencia en su contratación.

Josefina incluso fue contactada por otra de las aspirantes en Twitter, quien agregó que había sido injusto que no le dieran el trabajo

Algunos aseguraron que la chica era hermosa y que no tenía por qué cambiar su figura, ya que se observa que ella está en su peso y su salud es lo esencial. En este sentido, hubo gente que hizo referencia a que este tipo de trabajos desatan problemas alimenticios en algunas mujeres, quienes además de preocuparse por desarrollar las habilidades requeridas para el puesto, deben procurar verse como "muñequitas de aparador".

Sin embargo, también destacan algunos comentarios malintencionados que aseguran que el empleo de azafatas justamente tiene una exigencia de imagen que se debe mantener, por lo cual la joven "no debería hacer tanto drama" y en cambio preocuparse por bajar de peso.

Por su parte, hubo quienes criticaron que la profesión de sobrecargo es una rama que se presta a muchos tipos de discriminación, ya que muchas aerolíneas e incluso escuelas enfocadas a la enseñanza de este oficio tienden a pedir entre los requisitos cierta estatura, cuando no se sabe cómo es que la altura de las azafatas podría afectar su labor, constituyéndose así, otro trato discriminatorio.

