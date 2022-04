Hombre se enamora de la "peor niñera" de sus hijos y al final ¡se casó con ella!

Los caminos del amor a veces tienen sorpresas insospechadas. Esto fue lo que le pasó a un hombre que, pese a haber tomado una buena decisión en favor de sus hijos, luego tomó otra en favor de sí mismo y del amor. Resulta ser que un hombre que consideraba a una mujer como la “peor niñera” de todas, casi a punto de echarla de este trabajo, al final se dio cuenta que mejor prefería tenerla como su pareja.

El personaje, que es un empleado de Long Island, conoció a esta una mujer veinte años menor que él y misma que realizó un mal trabajo como niñera.

Es su niñera y casi la corre

Ben Romano, el hombre que debió contratar una niñera para cuidar de sus hijos, admitió que ésta no hacía un buen trabajo. Por lo tanto Krystle casi fue echada de este trabajo en el año 2014, cuando él se encontraba trabajando todo el día y tenía la custodia total de sus cuatro hijos.

“¡Contratamos a Krystle y, sinceramente, fue la peor niñera que hemos tenido! Su modo de cocinar era terrible, su limpieza de la casa era terrible y era terrible lavando la ropa”, dijo Romano.

Entonces fue cuando decidió echar a Krystle de su casa, pero su hija Francesca, que se había encariñado con ella, se lo impidió:

“Francesca lloró y me rogó que no la despidiera. Dijo que Krystle era muy agradable y que la estaba haciendo sentir como una niña pequeña otra vez. Eso definitivamente me llamó la atención. Krystle no era una buena cuidadora doméstica, pero me encantaba que hiciera felices a mis hijos”, dijo.

El amor surgió una noche de Navidad

Ben y Krystle se casaron en 2017, pero el flechazo lo tuvo Ben una noche que la vio vestida de fiesta.

“No nos caímos bien cuando nos conocimos, yo odiaba a Ben, si te soy honesta. Pero con el tiempo empezamos a hablar y luego nos invitó a mí y a mi hijo en Navidad. Yo no iba a aparecer pero los niños me rogaron que viniera. Cuando vine en Nochebuena, me conmovieron todos los regalos que Ben le había comprado a mi hijo. Ese fue un punto de inflexión: me di cuenta de que era un buen tipo”, afirmó Krystle.

Después fue al revés. Los hijos de Romano visitaron a la familia de Krystle, con lo cual estos comenzaron a buscarse m��s hasta que se enamoraron.

El mismo Ben finalizó que para las vacaciones familiares, a veces la gente piensa que ella es tan joven como si fuera su hija, pero a él no le incomoda.

