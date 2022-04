Los más crueles, estos 5 signos del zodiaco llegan a ser infames

Cada signo del zodiaco tiene características que lo hacen único ante ciertas situaciones, como la forma en que se enamoran, con sus amigos, en situaciones peligrosas e incluso cuando alguien les hace algo.

Y es que no todos los signos actúan igual, pues algunos suelen guardar más rencor que otros, pero hay quienes con el tiempo y las experiencias han aprendido a poner límites, razón por la cual prefieren ser fríos.

Hay signos que recurren a la venganza cuando alguien los daña. | FOTO: Pexels

Top 5 de los signos más crueles

Leo

El número cinco lo ocupa Leo, un signo que está acostumbrado a obtener lo que quiere y no le gusta lidiar con tonterías, razón por la cual será muy difícil verlo sufrir. Tiene un lado oscuro que suele apropiarse de sus pensamientos y una vez que sucede, esto no para.

De la forma más salvaje buscará darte una lección, pues su orgullo es su guía y le nubla la razón, en consecuencia se deja llevar por el momento.

A Leo no le gusta lidiar con tonterías. | FOTO: Pexels

Géminis

Uno de los signos más criticados es Géminis, pues por fuera parece una persona relajada, que no busca problemas, pero lo que pocos saben es que es de mecha corta, pues tiene muy presente su valor y no tolera que llegue cualquiera a hacerle creer lo contrario.

Es así, que cuando llega el momento en que se da cuenta de las apariencias de las personas, prefiere tratarlos con la punta del pie, pues considera que es lo que se merecen.

Géminis sabe lo que vale. | FOTO: Pexels

Piscis

Las personas con este signo perdonaron muchas veces en el pasado, fueron inocentes y se rompieron fácilmente. Pero todo cambio y se dieron cuenta de que es mejor ser el villano a terminar completamente mal.

Si de rencor se trata, Piscis es el ejemplo perfecto, pues recuerda a la perfección cundo alguien lo hizo sentir mal y no cree en el arrepentimiento, una vez que su ira despierta será muy difícil conseguir su perdón.

Uno de los signos a los que les cuesta trabajo olvidar es a Piscis. | FOTO: Pexels

Capricornio

La mente de un capricornio es tan poderosa que le permite dejar las emociones para después mientras se enfoca en sus objetivos. Y con cautela planea su venganza dejando los sentimientos a un lado, recurre a los hechos para demostrar que con él no se juega y ser el malo le sale bastante bien.

Su orgullo es tan grande que no le importará quien le suplica con lágrimas, es así que ha logrado silenciar su lado sensible para alejarse de personas que no le hacen ningún bien.

Escorpio es el signo más cruel del zodiaco. | FOTO: Pexels

Escorpio

Para este signo las cosas deben de ser mutuas, de lo contrario no les dará importancia. Aquéllos que buscan hacerlo sentir mal tienen que saber que un Escorpio se dará cuenta y mostrará su lado con más maldad.

El arrepentimiento no es para estas personas, pues tienen una explicación para cada acción y cuando surge su lado cruel no dudan en romper a quien les dé la gana.

