Mhoni Vidente augura una tragedia atómica en Ucrania | VIDEO

Mhoni Vidente la está rompiendo con sus últimas predicciones que han generado polémica y han causado incluso temor entre quienes suelen seguirla en redes sociales o en sus espacios en medios de comunicación.

Mhoni ha generado credibilidad en los últimos tiempos luego de atinar casi con relojito sus predicciones y está vez esperemos que falle, ya que de acuerdo con ella, en este mes de abril se estaría generando una catástrofe atómica en la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania.

Lo anterior desde luego que causa estupor y miedo entre quienes la siguen, las predicciones también indican que los accidentes de avión como el del mes pasado en China, en la que un avión Boeing 737 se desplomó en el sur del país asiático.

En aquel momento Mhoni comentó que podría haber una pelea entre Dios y el Diablo y visualizó la caída de un avión en China.

“Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor: la carta número 13 que es el cambio radical en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión; el atentado contra alguien de poder”, dijo.