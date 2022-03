Mhoni Vidente predijo avionazo en China; las víctimas están desaparecidas

Los rescatistas no han logrado hallar hasta el momento ningún superviviente del accidente del Boeing 737 que se estrelló el lunes con 132 personas a bordo en el sur de China, indicó este martes la aviación civil. Tampoco se encontraron de momento las cajas negras, y las autoridades consideraron precipitado pronunciarse sobre las causas de la brutal caída del avión del vuelo MU5735 de la compañía China Eastern Airlines.

El vuelo había despegado de Kunming (suroeste) en dirección a Cantón pero, a mitad de trayecto, perdió más de 26.000 pies de altura (unos 8.000 metros) en apenas tres minutos y se estrelló en la región de Guangxi (suroeste). Un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores indicó el martes que los pasajeros eran todos chinos.

Las víctimas siguen sin ser encontradas

"Hasta ahora los equipos de búsqueda y rescate no encontraron supervivientes", dijo a la prensa Zhu Tao, responsable del departamento de seguridad de la administración de aviación civil de china (CAAC). "Teniendo en cuenta que la investigación acaba de comenzar, somos incapaces de tener una opinión clara sobre las causas del accidente, a partir de las informaciones que tenemos", declaró.

La aerolínea reconoció que personas a bordo del vuelo habían muerto, pero no ofreció más detalles. En una inusualmente rápida reacción, el presidente Xi Jinping se dijo "conmocionado" y pidió investigar a fondo para que "se determinen las causas del accidente lo antes posible". El martes se apreciaban restos calcinados del avión y rastros del incendio que causó, dijeron los socorristas a la AFP. Uno de ellos especuló que los pasajeros habían quedado "totalmente incinerados" por la intensidad de las llamas.

Un vecino de la zona, que solo dio su apellido Ou, relató haber escuchado un "ruido como un trueno" el lunes por la tarde, seguido por una virulenta explosión en las colinas circundantes. Otro lugareño evocó un golpe "todavía más fuerte que un terremoto". Los medios estatales mostraron equipos de rescate uniformados trepando por el terreno zarandeado por la caída del avión, entre árboles arrancados y escombros de la nave apenas reconocibles, pero donde se podía distinguir parte del ala con el emblema rozo y azul de la aerolínea.

Otras imágenes mostraban a operarios manejando drones para facilitar la búsqueda en ese terreno empinado y con densa vegetación. El desastre ocurrió después de una caída en picado, según videos publicados por medios chinos cuya autenticidad no pudo ser verificada inmediatamente por la AFP.

Una situación muy inusual

La televisión pública CCTV difundió el martes imágenes de socorristas con camillas o bolsas en la espalda tratando de moverse por la zona.

Un periodista del diario oficial People's Daily que pudo entrar al lugar grabó un video donde se ven piezas metálicas destrozadas, trozos de la aeronave o una cámara de fotos calcinada. Periodistas que trataron de penetrar fueron bloqueados por un grupo de agentes.

El vuelo despegó de Kunming poco después de las 13H00 del lunes y "perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou", según un comunicado de la CAAC. Según el rastreador de vuelos especializado FlightRadar24, la aeronave perdió casi 21.250 pies (6.477 m) en un minuto.

Después, tras un breve ascenso, volvió a caer en picado, a 1.410 m, según el rastreador, para situarse a 983 m del suelo. A las 14H22 del lunes se perdieron los datos del vuelo. Jean-Paul Troadec, exdirector de la Oficina de Investigación y Análisis de la seguridad aérea en Francia, aseguró a la AFP que era "demasiado temprano" para sacar conclusiones, pero los datos de FlightRadar son "muy inusuales".

Los medios estatales indicaron que la aerolínea dejará en tierra todos sus modelos Boeing 737-800. Sus acciones perdieron más de un 6% al cierre en la bolsa de Shanghái.

Por su parte, el título del fabricante estadounidense, que se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades chinas, cedió un 3,6% el lunes en Wall Street. El siniestro de vuelo comercial chino más mortífero fue un accidente de China Northwest Airlines en 1994 en el que murieron las 160 personas a bordo.

AFP