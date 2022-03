Acertijo visual: Encuentra los GATOS besucones en 20 segundos; el 93% no logra terminar

Un nuevo acertijo visual se ha vuelto uno de los más virales y está dando la vuelta en redes sociales. este juego que ha enloquecido a los internautas, pondrá a prueba tus capacidades de concentración y creerás que es uno de los retos más fáciles, pero...

¿De qué trata este acertijo NUEVO acertijo visual?

Bueno, en la imagen tan compleja que se muestra a continuación, se pueden observar más de 110 caritas de gatos retadores de tipo emoji, sobre un fondo amarillo que se camuflajea entre los felino. En esta serie de gatitos que utilizas cotidianamente en tus chats de WhatsApp, se esconde un número singular de gatos besucones. ¿Listo para iniciar este reto?

Como primera recomendación, no debes confiarte, ya que este difícil reto visual demanda una visión de halcón muy aguda, puesto que hay que hallar con exactitud a los cinco felinos en el menor tiempo posible ya estipulado.

Pistas y recomendaciones para resolverlo

Si has decidido iniciar este desafío, te dejaremos un par de recomendaciones y pistas para lograr descifrarlo en menos de 20 segundos. Primero, deberás observar toda la imagen, sin distracciones y 100% concentrado. Podría ser una tarea fácil; sin embargo, la imagen se vuelve cada vez más complicada de apreciar si no lo terminas en el tiempo definido.

Recuerda que este reto se ha viralizado en las plataformas digitales y se ha compartido masivamente, mismo que puso a prueba a varios usuarios de internet a ejercitar sus múltiples capacidades de observación y cumplir este reto. Solo aquellos que acepten el desafío y lo concreten formarán parte de un pequeño porcentaje de ágiles mentes, ya que el 93% no lo logra.

¿Te rindes tan fácil?

Si has llegado a este punto, signific que no lo has resuelto en el tiempo pactado, pero, no te preocupes podrás tener más tiempo para hacerlo. en este tipo de acertijos visuales, siempre hay una segunda oportunidad; sin embargo, ahora tendrás que retar a uno de tus amigos y ver si tiene una visión tan minuciosa para poder encontrar a los mishis.

No olvides seguir viendo más de estos retos visuales para poner a prueba tus capacidades de atención, velocidad y enfoque para lograr este fácil desafíó. Si fuiste de esas personas que encontraron los 5 gatos en menos de 20 segundos, es posible que pertenezcas a un pequeño grupo de mentes prodigiosas.

