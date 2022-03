Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 5 de marzo según tu signo

La carta de este sábado 5 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 5 de marzo es el dos de bastos del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta nos dice que has pasado por un momento muy duro en tu vida, por lo que hacer planes a futuro, para ti, resulta muy complicado pues ya no confías tanto en las personas, también marca que no estas dispuesta o dispuesto a dejar tu zona de confort, debes atreverte a vivir cosas nuevas, si no lo haces nunca te darás la oportunidad de conocer personas que realmente valgan la pena.

Amor

Si tienes pareja, hay una cierta desconexión entre tu y ella pues los dos están tan metidos en sus problemas y metas profesionales que se han olvidado un poco de los detalles que hicieron enamorarse, probablemente esto los lleve a tener problemas pero siempre es bueno no dejar perder la llama de la pasión con alguna cenita romántica.

Trabajo

Sientes que diario haces lo mismo en tu trabajo y ya te aburriste de tu rutina, has estado muy desmotivado, pero, es momento de que vuelvas a encontrar esa pasión que te hizo llegar hasta donde estas, no por nada sabes que es tu sueño estar trabajando en esa empresa o negocio.

Salud

Si no empiezas a hacer cosas nuevas, buscar actividades que pongan a trabajar tu mente y tu cuerpo, los malestares comenzarán a aparecer así que deja ya atrás tanta apatía y se una persona proactiva.

SIGUE LEYENDO:

Marzo 2022: los 3 signos del zodiaco que tendrán más abundancia

Los 5 signos que vencieron a la muerte en sus vidas pasadas y ahora NO le temen a nada