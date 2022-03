Romina Sacre tiene con "Sensibles y Chingonas" un movimiento con propósito

Su personalidad auténtica, intensa y divertida es parte de su esencia, la cual le ha ayudado a formar una comunidad sólida en redes sociales. En entrevista para El Heraldo de México, Romina Sacre platicó sobre sus nuevos proyectos.

“El año pasado pasé por muchos cambios en mi vida y tomé la decisión de concluir mi plataforma de Romina Media. En los meses que estuve en pausa, hice una retrospección, donde me cuestionaba a diario qué era lo que me hacía feliz, ya que gracias a mi emprendimiento conozco a muchas personas que admiro y me han aportado gran conocimiento. Me di cuenta de que no estaba satisfecha y mi corazón no estaba pleno, y decidí empezar con el movimiento Sensibles y chingonas”, comentó.

Sensibles y Chingonas

“Es un libro que escribí con mucho amor en 2019, donde hablo de que no todos los seres humanos queremos lo mismo y, sin embargo, debemos cumplir con esos roles y juicios impuestos por la sociedad. Tenemos la decisión de ser y hacer lo que queramos, al final, somos el resultado de nuestras acciones y decisiones. Es un proyecto en el cual les comparto mi proceso personal, el cómo aprendí a decir 'no' y dejar las relaciones que no aportan cosas buenas a mi vida. Comparto el camino y las experiencias que he vivido para quererme como soy, con mis defectos y virtudes. Además, también hablo de diversos

temas”, dijo.

La creadora de contenido también lanzó un podcast bajo el nombre de Sensibles y chingonas, el cual está dirigido a personas que a veces se sienten que no encajan en algún lugar, o que tienen una manera distinta de pensar a los demás. “Ha tenido mucho éxito este movimiento y estoy muy agradecida con los seguidores”, comentó. La emprendedora está por sacar dentro del podcast un producto que se llama Pláticas chingonas, donde invitará a personalidades para que cuenten el parteaguas que los impulsó a lograr lo que son hoy en día. Además, tiene un segundo podcast llamado Jefazas, en en el que habla de problemas laborales; los seguidores mandan sus preguntas y expertas en cada tema comparten sus secretos para que logren el éxito.

La emprendedora se encarga de que el contenido sea de valor y aporte cosas buenas a la sociedad; siempre está en búsqueda de especialistas en distintos ámbitos que sean puntuales con el tema a tratar en cada episodio.

Ya no es un tabú hablar de sexo, violencia y menstruación. Hoy en día con todo lo que estamos viviendo es fundamental hablar de estos temas para que las nuevas generaciones estén informadas de lo que existe en el mundo. “Yo pensaba que decir lo que pensaba era un gran defecto, crecí pensando que dar mi opinión acerca de las cosas era malo. De pronto llegó al mundo digital y me doy cuenta de que en este medio puedo expresar lo que pienso acerca de ciertos asuntos, siempre con respeto y responsabilidad. Hay ciertas situaciones en las que no me puedo quedar callada, algunas de ellas son la equidad de género, el maltrato hacia los animales. Últimamente soy más consciente del impacto que tenemos a nivel ambiental, como las redes sociales se han encargado de hacernos creer que necesitamos cosas. A través de mi marca quiero aprender a ser menos consumista y elegir marcas más conscientes, con valores y propósitos positivos”, comentó.

Autenticidad

“Es difícil que no te importe lo que digan los demás, al final somos seres sociables que estamos diseñados para convivir con otras personas. En lo personal, adoro tener gente a mi alrededor, pero también amo mi soledad y tener equilibrio. En redes sociales hay

público que te ama y otro que no, y uno no puede perder energía leyendo comentarios ofensivos. Uno como creador de contenido debe ser empático ante esas respuestas”, acentuó.

“Es increíble evolucionar y hacer cosas nuevas que me reten y aventarme a hacerlas, si no salen, aprenderé. En el camino del emprendimiento no se tienen todas las respuestas, pero vale la pena intentar hacer lo que te apasiona, nadie lo va a hacer por ti y aprenderás mucho. La palabra fracaso para mí no existe, al contrario, es un plus en mi vida. Tengo una comunidad maravillosa, que ha sido testiga de esta evolución, ha crecido conmigo durante ocho años. Gracias a mi amiga Renata Roa conocía un grupo de mujeres emprendedoras, exitosas, inteligentes y divertidas, que lo conforman Sofía Macías, Tania Pimentel, Mary Carmen Obregón, Claudia Torre y Denisse Pérez. He hecho grandes amigas de distintas profesiones que me han ayudado a evolucionar, crecer, reírme y divertirme con la vida”, finalizó.

*Uno de sus propósitos es impulsar a las mujeres a que crean en sus sueños y los lleven a cabo.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ