Fans de Coldplay viajan a Monterrey, olvidan los boletos, pierden otro avión y su historia se hace viral | VIDEO

En redes sociales se ha hecho viral la trágica historia de una pareja que iba a ir al concierto que Coldplay ofreció en Monterrey este viernes, no obstante, un imprevisto impidió que vieran a una de las bandas más esperadas, pues se les olvidaron los boletos y perdieron un avión.

Los intérpretes de éxitos como 'Yellow', 'Viva la vida' y 'My Universe' causaron un gran impacto entre sus seguidores mexicanos, quienes agotaron las entradas en pocas horas. Los fans tuvieron que viajar a otras ciudades para verlos, como estos jóvenes que se dirigieron a Monterrey desde la Ciudad de México.

El usuario de TikTok Miriambg0 compartió que se dirigían a la capital de Nuevo León a ver a Coldplay en su primera fecha en México del 'Music of the Spheres World Tour'. Los jóvenes se encontraban en el aeropuerto cuando se dieron cuenta que no traían los boletos para entrar al Estadio BBVA.

Olvidan los boletos para Coldplay en Monterrey

Tras percatarse de la situación, de acuerdo a su relato, su novio regresó por los tickets, sin embargo, no pudo llegar a tiempo y perdió el vuelo a la ciudad de Monterrey. En las imágenes la chica de nombre Miriam Bueno muestra la conversación con su pareja, y después una foto en el que se le ve llorando.

“Nunca habíamos perdido un vuelo, nunca habíamos olvidado los boletos. Esta es la primera vez que viajamos a otra ciudad por un concierto y ha sido una muy mala experiencia", contó en otro video publicado en su cuenta de TikTok, en donde aún se mostraba preocupada.

“Tal vez fue nuestro error, nuestra culpa, nuestro descuido, no haber guardado los boletos, pero en verdad nos mandaron los boletos al aeropuerto, los recogimos bien, sin problemas, entramos bien al aeropuerto y no pudimos abordar”, relató en su red social, en la que ya tiene más de 700 mil "me gusta".

AQUÍ EL VIDEO: