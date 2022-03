TEST: La fruta que elijas definirá lo que más odias de tu personalidad

Todos nosotros tenemos una forma de ser única y muy característica. Las cosas que hacemos, las que pensamos y cómo somos con los demás, construyen nuestra personalidad. Algunas de esas características nos gustan y otras no tanto, incluso las podemos hacer sin conciencia.

Los test de personalidad nos ayudan a conocer rasgos ocultos de nuestra personalidad. Y en este caso, tenemos uno que nos ayudará a descubrir qué es lo que más odias de ti.

El Test consiste en que elijas una de las frutas que están en la imagen de abajo. Después de eso revisa cuáles son las características que tienes, según la fruta que elejiste y cuál es la característica que menos te gusta de ti.

Selecciona una de las seis frutas en la imagen

Ya que decidiste cuál es la fruta que quieres, te decimos cuál es el significado:

Manzana

La manzana es el símbolo de tentación o se asocia con ella. Además, el color rojo se relaciona con pasión y emociones. Por ello, eres una persona muy intensa y con los sentimientos a flor de piel, algo que puede hacer que estés vulnerable y dudes de las cosas que haces o decides.

Uvas

Las uvas son elegidas por alguien profundo o intelectual. Siempre ves lo negativo y pocas veces lo positivo. Normalmente piensas mucho antes de tomar una decisión, algo que puede crear conflictos.

Plátano

Eres un ser alegre al que le gusta hacer sonreír a los demás. Siempre das la primera impresión de ser alguien despreocupado y que no te interesa nada. Lo malo es que piensas que eso puede hacer que no te tomen en serio por tu forma de ser.

Naranja

Eres dulce y tierno. Eres demasiado bondadoso, confiado y a veces muy inocente. En rasgos generales es muy positiva tu forma de ser, pero tienes puntos de debilidad que te pueden hacer daño. Quieres aprender a ser fuerte, pero te cuesta lograrlo.

Fresas

La fresa representa el amor y romanticismo. Esto significa que te entregas en su totalidad cuando estás enamorado o te encariñas con alguien. Estás seguro que el amor a primera vista existe, pero cuando te decepcionan es muy difícil superar esos momentos.

Coco

Esta furta es para los que se salen de lo normal, que no les importan las críticas o malos comentarios. El lado que no te gusta es que te cuesta sacar tu ánimo sensible y haces juicios de valor antes de conocer a las personas. Te guías más de lo debido por la primera impresión.

¿Qué fruta seleccionaste?

