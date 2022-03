Su mejor amiga la engañó para entregarla a un tratante de blancas | VIDEO

La trata de blancas es un delito que continúa presente en la actualidad, cada vez son más planeados los engaños para contactar a sus víctimas, quienes suelen ser atraídas bajo supuestas oportunidades escolares o de trabajo.

Fue así, que la usuaria de TikTok @dinosampk reveló a través de un video corto cómo su mejor amiga la iba a entregar con un tratante blancas mediante un engaño de un supuesto intercambio a España.

Te puede interesar: "Perro gay" es adoptado después de ser abandonado, ahora se llama Oscar

La joven le creyó a su amiga. | FOTO: TikTok @dinosampk

Después de que publicó la breve anécdota, decidió hacer otros videos explicando mejor lo sucedido, ya que había chicas comentando que también les habían ofrecido ofertas similares o de trabajo como modelos y temían que se tratara de lo mismo.

La joven explicó que fue su amiga quien le dijo que había ganado un concurso para irse de intercambio a España y que uno de los requisitos era llevar a dos amigos o familiares, por lo que contempló a la tiktoker quien ha sido su mejor amiga desde que eran niñas.

Te puede interesar: Chica da lección a hombre con novia por coquetearle, lo expone y explotan las redes

No sólo ella sería víctima, también otro chico iría al supuesto intercambio. | FOTO: TikTok @dinosampk

Sus papás no tuvieron problema en dejarla ir, pero quisieron seguir de cerca el proceso para ver qué tan seguro era. Cuando la joven estaba llenando las solicites de ingreso se percató de algo que no tenía sentido, una de las preguntas era sobre su virginidad, lo cual la asustó al mismo tiempo que le causó asombro, pues aseguró que no debían de preguntar algo así.

Fue entonces que su mamá dudó de la veracidad de todo y fue a hablar con la madre de la chica que invitó a su hija al intercambio. Para sus sorpresa, su mamá no tenía idea de nada y decidieron averiguar más, por lo que revisaron su computadora.

Ahí encontraron conversaciones que revelaban que el hombre con el que estaba saliendo su hija, quien además era más grande que ella, fue quien ideó el plan, pues la tenía amenazada con hacerle daño a su familia si no hacía lo que él pedía. Una de las peticiones fue que ella se entregara o que entregara a otras dos personas.

La joven reveló que a raíz de esa situación, su amiga hizo muchos cambios en su vida. | FOTO: TikTok @dinosampk

Entonces, decidió participar en el plan para hacerles creer a su mejor amiga y a su mejor amigo que se irían de intercambio a España, pero en realidad llegarían con un tratante de blancas.

Afortunadamente, se dieron cuenta a tiempo y la joven que involucró a sus amigos terminó la relación con el sujeto, fue a terapia y entendió que su actuar estuvo mal, pues puso en riesgo la vida de dos personas. Pese a lo sucedido, @dinosampk aseguró que aún le tiene aprecio a su amiga y que entiende lo que la llevó a hacer eso.

Te puede interesar: Mamá publica foto de su hija desnuda en WhatsApp; su familia y amigos la vieron | VIDEO