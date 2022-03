Mhoni Vidente anuncia FECHA del fin del mundo; el Sol se comerá a la Tierra

Mhoni Vidente dio reveló este miércoles que ya existe una fecha precisa en la que la humanidad llegará a su fin y es un año que se convertirá en la conclusión de un ciclo vital para este planeta. La famosa astróloga aseguró que es por ello que se han registrado diversos avistamientos ovnis.

A pregunta expresa de uno de sus seguidores, acerca de cuán llegará el fin del mundo, la pitonisa respondió: "El año en que el mundo se va a terminar es en el 3313, es cuando el Sol se come a la Tierra. Por eso creo que los extraterrestres o la gente que viene de otra dimensión".

Mhoni aseguró que será en ese año cuando la humanidad encontrará la Puerta del Tiempo: "Somos nosotros mismos en la puerta del tiempo de ese año, encontramos la puerta del tiempo y regresamos, por eso hemos visto muchos platillos voladores en Ucrania, en Rusia, en China, en Estados unidos, porque están tratando de coordinar para que el mundo no se acabe", refirió.

2031 será "un año crítico" para la humanidad: Mhoni

Además, la astróloga destacó que ya está próximo uno de los años más difíciles para la humanidad: "Uno de los años más críticos que yo veo, que es en esta era, es en el año 2031; tenemos nueve años en donde es como el bebé, son nueve años de cambios, de estar procesando las guerras, sequías, los cambios climáticos, los virus, las enfermedades y que el ser humano se va a hacer más fuerte, más espiritual y más entregado a la paz", agregó.

Además Mhoni reveló que Rusia lanzará una bomba nuclear y solo es cuestión de tiempo para que esto ocurra: "Si creo que va a aventar la bomba, algo nuclear, el presidente de Rusia (Vladimir Putin) sí lo creo, pero aquí el presidente de Ucrania está jugando una película, es lo que cree, pero si no tienes el apoyo de los demás países de la OTAN, no tienes el armamento que tiene Rusia. Tienes que sacrificarte y decir 'Yo como presidente renuncio, renuncia todo mi equipo en Ucrania y vamos a renunciar.' Porque es lo que quiere el ruso (Putin) pero no le van a ganar a Rusia", enfatizó.

Finalmente indicó que falta poco para que china se convierta en la potencia líder en el mundo, lugar que le cederá Rusia: "Rusia es la primera potencia mundial actual, después viene China, por eso China tira el avión el 21 de marzo, porque el 21 de marzo es el detonante de la Tercera Guerra Mundial, por eso China quiere ver qué hacer para subirse al primer lugar. Para convertirse en el Dragón Rojo del mundo entero", concluyó.

