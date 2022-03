VIVE LATINO 2022: Así se vive en FOTOS el primer día del festival este sábado

Desde 1998, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino ha sido uno de los referentes a la hora de hablar de macroconciertos en la Ciudad de México.

Año con año, miles de personas se concentran en el Foro Sol para escuchar a las bandas que son tendencia en la industria y además conocer a decenas de grupos que usan el escenario para hacer vibrar a todos con su estilo.

Con 21 ediciones organizadas por la empresa Ocesa, el show ha ido evolucionando de mostrar una cartelera basada en su mayoría en rock en español a convertirse en un espacio plural en el que pueden presentarse el mismo día Ramón Rojo con el sonido La Changa, Zoé e inclusive Residente, la Maldita Vecindad o Limp Bizkit.

No obstante, gran parte de lo relevante que ocurre en el show no está solamente sobre el escenario, ya que algunos de los momentos más memorables del espectáculo son protagonizados por los asistentes, sin los cuales el show no sería el mismo. Aquí los mejores momentos.

La euforia de los asistentes se sintió desde el primer momento

FOTO: Cortesía Ocesa / Lulu Urdapilleta

Con teléfonos en mano, los fanáticos corearon desde temprano las canciones

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

Como todos los años, miles respondieron a la convocatoria

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

No faltaron las chicas que se subieron a los hombros de alguien más para ver mejor

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

Los cubrebocas se hicieron a un lado para darle paso a la música

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

El mapa permitió que la gente se situara mejor

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

Siempre hay tiempo para una selfie

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

La gente derrocha estilo en el festival

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

La edición del año pasado fue cancelada, hoy el festival renace

FOTO: Cortesía Ocesa / Liliana Estrada

TODOS se unieron por la música

FOTO: Cortesía Ocesa / Liliana Estrada

No podían faltar las máscaras de luchadores

FOTO: Cortesía Ocesa / Liliana Estrada

Las banderas son parte importante del festival

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

Los asistentes rockean con todo

FOTO: Cortesía Ocesa / César Vicuña

