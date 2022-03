Niña demuestra que ama a su hermana y le "sirve" de escalón para que se suba a su bicicleta | VIDEO VIRAL

La mayoría de los pequeños son muy inocentes y hacen actos muy bondadosos, algo de esto quedó grabado cuando una niña se “convirtió en un escalón” para ayudar a su hermanita a subir a su bicicleta. Este tierno momento fue subido a redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Aunque es “normal” que las hermanas se peleen, muchas son muy unidas y siempre hacen lo mejor para que cada una esté bien y así lo demostraron estas pequeñas. El video ha sido replicado por muchas cuentas y en todas alcanza miles de me gusta y compartido.

Las hermanas se demostraron su amor

La más pequeña no alcanzaba a subirse a la bicicleta, por lo que su hermana no dudó en tirarse al piso y “servirle” de escalón para que lograra su objetivo. Tras lograr el cometido se observa como la mayor se queda a ver que su hermanita no corra peligro e incluso la empujara para que pueda disfrutar.

Se cree que los padres de las niñas fueron las que grabaron todo y al ver que todo fue muy bonito y tierno, por lo que no dudaron en subirlo a las redes sociales. No está claro cuándo y dónde ocurrió.

msb