Profesor se indigna por un saludo y se sale de clase virtual; aseguran que no quería trabajar | VIDEO

En redes sociales se hizo viral un video de un profesor que decide salirse de una clase virtual, asegurando que una alumna le había faltado al respeto y lo interrumpió sobre un tema que no correspondía con su clase.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos en Guatemala hizo la denuncia en las redes sociales, sobre el comportamiento del docente, de quien aseguraron sólo buscaba un pretexto para salir de la clase y no trabajar.

El profesor Edgar Quezada, ingresó a la clase de Derecho y, al comenzar con el tema, una alumna lo saludó. Este gesto no fue bien tomado por el docente, que se molesto y decidió abandonar la clase. "Sí, buenas tardes, quién dice. Y ¿qué tengo que ver yo con eso? Voy a trabajar un tema, le dije", se quejó el profesor.

Ante esto, la alumna sólo reiteró que lo estaba saludando y que no preguntó nada más. El catedrático volvió a contestar y dijo que se saldría de la clase. Pidió a otra persona que tomara nota que se salía de la clase porque había personas que no querían dejarlo trabajar.

"Si me empieza a molestar, me salgo y me voy"

"Fíjese que si me empieza a molestar me salgo y no doy la clase. Licenciada, hágame el favor de tomar nota que me presenté a querer trabajar el curso de Derecho y que algunos alumnos no me lo permitieron. Así que con el permiso de los compañeros que sí quieren llevar el curso, me voy a retirar, jóvenes. No acepto ya nada que no sea propiamente de Derecho", fueron las palabras del profesor para justificar su salida.

El incidente, por obvias razones, desató el descontento e indignación de los estudiantes, mismos que decidieron publicar el video para evidenciar al profesor. Hasta el momento, la Universidad de San Carlos no ha hecho ningún comentario al respecto.

