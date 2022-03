Ni lo intentes, estos son los 3 signos del zodiaco que se destacan por su reacción ante una infidelidad

La astrología nos abre las puertas de un mundo lleno de información en relación a las características que cada signo del zodiaco posee. Una de las cosas más importantes que debemos saber de nuestras parejas es su capacidad para ser fieles y confiables en una relación.

Se sabe que en las relaciones uno de los aspectos fundamentales es el acuerdo previo, el contrato que establecemos con el otro sobre como vamos a llevar adelante la relación. En ese acuerdo, la cuestión de la confianza y la fidelidad están entre las cuestiones prioritarias al momento de comenzar una relación amorosa.

Si decidimos ser una pareja en donde la fidelidad es lo más importante, hay que respetar ese compromiso a rajatabla. Ya que la mayoría de las veces cuando existe una infidelidad, se rompe la pareja o sino esa confianza se diluye y empiezan a aparecer celos. A continuación vamos a ver cuáles son los signos del zodiaco que peor reaccionan a las infidelidades según la astrología.

Horóscopo. Fuente: archivo.

Virgo: es ese signo al que nunca debes engañar. Para ellos no existe ninguna excusa, si fueron engañados no perdonan. Jamás olvidarán una infidelidad. Siempre tendrán rencor. Y esto indefectiblemente va a hacer que la pareja se rompa, a la larga o a la corta. Nunca una persona nacida bajo el signo de virgo, va a perdonar una mentira.

Virgo. Fuente: archivo.

Aries: otro de los signos en donde el rencor va a permanecer para siempre tras una infidelidad. No les importa si lo que sucedió es algo casual o no. Para ellos no hay perdón ni segundas oportunidades. Son aquellos que piensan que lo importante hubiera sido haber hablado antes para arreglar las cosas de otra manera.

Acuario: es ese signo que si lo engañas, se va a enterar todo el barrio. Suelen ser muy egocéntricos, por lo que la infidelidad los desestabiliza profundamente. Llorarán, gritarán y harán un escándalo sin precedentes. Igualmente, una vez que ya pasó el shock inicial hacen un mea culpa y revisan que podría haber causado esta situación, aunque jamás perdonan.