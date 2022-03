Extranjera DENUNCIA en Tiktok acoso sexual en hotel de Cancún

Las vacaciones de una mujer de origen canadiense pasaron de la relajación al peor de los momentos. Esto sucedió en México, específicamente en Cancún, donde una mujer de origen canadiense llamada Aaliyah denunció a través de TikTok que un empleado del hotel donde se hospeda le ofreció tener relaciones íntimas, a lo cual ella respondió que no y fue acosada por este hombre.

El suceso se volvió aún más lamentable cuando la joven intentó reportar el hecho a las autoridades, así como a la administración de hotel, donde en lugar de ayudarla intentaron crear un escenario en el que ella se quedara callada o la demandarían.

Acoso sexual en Cancún

Los sucesos de dieron en el hotel Royalton Rivera Maya Cancún. A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Aaliyah mostró a un presunto empleado del hotel ubicado en la carretera Cancún-Playa del Carmen, quien la acosa sexualmente.

En la grabación, que dura 41 segundos, muestra la conversación donde el hombre le pide que tengan sexo, a lo cual ella se niega y comenta que está con su madre. Este le ofrece dinero a cambio, ella se niega de nuevo y él hace un intento por sujetarla del brazo, según se alcanza a notar. En un forcejeo de unos pocos segundos, ella se suelta y tira su teléfono grabando aún. Se escucha que ella le grita algo y él huye, a lo cual sólo regresa para recoger su teléfono e ir a su habitación.

Ella explica qué pasó

La joven de nombre Aaliyah contó en su misma cuenta de TikTok que salió a fumar cuando se cruzó con este hombre que le pidió un cigarrillo. Ella se lo dio y luego fue que él comenzó a acosarla.

“Al terminar mi cigarro caminé a mi habitación y cuando estaba por cerrar la puerta él estaba ahí parado frente a mí, esperándome me dijo 'sex' pero pensé que era una abreviación de cigarro, así que saqué otro de mi bolsa, pero él me corrigió, me dijo no, 'sex' y le dije que no, muchas gracias, no quiero tener sexo contigo. Pero él siguió insistiendo diciéndome por favor, sexo, pero le dije no, no, no. Y ahí fue cuando comencé a grabar”, relató.

Ella insistió en definir que no lo conocía. “Así que no, no le abrí la puerta a nadie, no lo conozco, jamás había visto a ese hombre en mi vida, ni siquiera en el hotel y no estaba cómoda, tenía sonrisa incómoda y estaba temblando, mi mirada la tenía fija en él observando cada movimiento... Y para todos aquellos que dicen que debí golpearlo, no tuve oportunidad, él me tocó, mi teléfono se cayó y huyó”.

“Después de eso salí corriendo y le conté a mi mamá, ella me preguntó si había visto a mi agresor y le respondí: Sí lo vi y tengo un video, es un trabajador del hotel”, culminó.

Pide ayuda y le cambian la jugada

Luego del suceso, ella pidió ayuda a personal del hotel. Explicando lo sucedido, la policía le ayudó a identificar a su presunto acosador, pero al parecer el arresto no resultó del todo bien y ahí comenzó su segundo calvario.

La administración del hotel le notificó que sería demandada por un acuerdo de confidencialidad que le hicieron firmar y que infringió al compartir el video en sus redes sociales.

“La administración llegó conmigo a notificarme que había firmado un acuerdo de confidencialidad, pero cuando me lo entregaron no estaba en inglés (su lengua natal), por lo que ahora quieren demandarme o algo así... les dije que al diablo con su acuerdo y ellos no paraban de decirme que estaba acusando falsamente a alguien de alguna manera”, expresó.

Todo parece indicar que el detenido no era el hombre que la acosó, pero ella se defendió diciendo que la policía lo capturó y presentó como el responsable. Ella admitió su parte de culpa, pero se negó a bajar los videos de sus redes sociales donde hace la denuncia para que el hotel se lave las manos.

“Tanto la administración como mi mamá me avisaron que el acuerdo de confidencialidad que firmé me daba una semana extra gratis en el hotel, pero no me detuve a leerla, así que fui timada en cierto modo... A mí me dijeron que ese documento era para obtener una semana extra gratis para hacer mis trámites, jamás se me notificó que era un acuerdo de confidencialidad”

“Ahora tratan de demandarme por postear el video y acusar falsamente a una persona... incluso cuando la policía fue la que identificó a mi atacante antes de mí”, señaló la joven en TikTok.

