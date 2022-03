¿Eres una persona titubeante? El simple test de personalidad que te lo indicará en un segundo

Los test de personalidad para conocer aspectos de la forma de ser de cada persona son cada vez más buscados en las redes sociales. Saber cómo podrías reaccionar ante determinadas situaciones según rasgos de tú personalidad puede ser un buen remedio para combatir el aburrimiento. A continuación, un nuevo desafío que te pondrá a prueba y te sorprenderá con los resultados.

Según definió el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry –ganador del Premio Nobel- el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada según cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

Ahora te toca a ti. ¿Estás dispuesto a descubrir qué dice esta imagen sobre tu personalidad? Para ello deberás observar el dibujo y dejarte llevar por lo que tú ojo capte en el primer golpe de vista. Eso sí, no hay que hacer trampa, es muy importante destacar que este test no deja de ser un juego para distraerse y que los resultados no determinan científicamente tú personalidad.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Mano: eres del tipo de persona que no se conforma fácilmente. Nunca te quedas quieto y adoras las aventuras. No sueles quedarte estancado en tú zona de confort y te escabulles de los espacios en los que no te permiten avanzar. Según este test, para ti la vida es muy corta y por eso, nunca le dices que no a un plan. Vives tus días como si no existiera un mañana. No le das lugar al rencor, por lo que perdonas rápidamente a quienes te han de alguna manera ofendido. Contagias alegría y todos quieren formar parte de tu vida.

Hoja: te caracterizas por tu inseguridad. Pero lo cierto es que tienes un gran potencial que nunca logras explotar al máximo a causa de tus miedos. Te sueles ver amenazado por el futuro, eso hace que te aferras con mucha fuerza al pasado y no logras disfrutar del presente. Tu personalidad hace que te cueste mucho asimilar los cambios y te estancas en asuntos sin mucho sentido. Te es muy difícil tomar decisiones y eres titubeante. Tienes un rasgo de sensibilidad que hace que puedas llegar a sacrificar tu propia felicidad por ver alegres a los que más amas. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón.