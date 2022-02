¿Quién fue Súper Muñeco? Así pasó de luchador sanguinario a ser ídolo de México

Súper Muñeco nació en la lucha libre mexicana como un rudo “sanguinario” para seguir la estafeta natural que le dejó su padre, Hebert Alejandro Palafox Montiel, quien también fue un luchador conocido como Sanguinario y le mostró los secretos de la lucha cuando tenía 14 años de edad.

En marzo de 1982, el cuadrilátero mexicano dio la bienvenida al hijo de Hebert Palafox, que con el nombre de Sanguinario Jr., buscó seguir la herencia de su padre como aquel rudo enmascarado sediento de sangre que buscaba “hacer daño” a sus rivales cada vez que subía a los encordados en un país fanático de la lucha libre.

Sin embargo, la novia del entonces Sanguinario Jr., alguna vez declaró que su personalidad no era afín con lo que el personaje requería sobre el cuadrilátero, situación que hizo cambiar de opinión al luchador quien basó su nueva imagen en el exitoso payasito de televisión, Cepillín.

“Gracias a este señorón del espectáculo me inspiré en hacer la máscara de Súper Muñeco”, declaró el ahora luchador llamado Súper Muñeco que dejó el bando de los rudos para ser técnico y ganar más fanáticos, ahora principalmente con la simpatía de los niños; decisión que el propio Cepillín celebró: “Es muy bonita máscara, me encanta, eso es para mi un honor”.

Súper Muñeco creó el Trío Fantasía

Ya con su personalidad como el alter ego de Cepillín sobre el encordado, Súper Muñeco sumó a sus filas a Súper Ratón y Súper Pinocho para juntos formar el Trío Fantasía que comenzó a darle mayor popularidad y reconocimiento por su forma de luchar.

El diseño de su máscara ataviada con los colores de Cepillín que además tenía la tapa de la cabeza destapada, convirtió a Súper Muñeco en uno de los estelares de la lucha que lo llevó a compartir el ring con leyendas como el Perro Aguayo, Octagón y La Parca durante la década de 1990.

Súper Muñeco aún no había colgado la máscara, aunque su actividad luchística fue mermada por la pandemia de Covid-19. Aun en la sala de su casa, al resguardo de poder contagiarse por el virus, el enmascarado se ejercitaba en compañía de su hermano que también era luchador y adoptó su antiguo nombre de Sanguinario Jr.

"Algunos días en la casa hago sentadillas (cuclillas) o lagartijas (planchas). Como profesionales tenemos que hacer algo, movernos", dijo para la agencia EFE.

En 2009, los luchadores ya padecieron una crisis similar a la actual con la pandemia de la influenza H1N1, que acabó con el trabajo de promotores, quienes ante la crisis cerraron sus arenas, y los gladiadores se quedaron sin trabajo, recordaba preocupado Súper Muñeco.

Súper Muñeco falleció a los 59 años. Foto: Twitter

Pese a lo anterior, Súper Muñeco indicó que aunque vivía una difícil etapa económica, los aficionados a la lucha libre seguían comprando máscaras, playeras y otros artículos que ayudaban a su bolsillo.

Súper Muñeco fue internado de emergencia el pasado 2 de febrero en el Hospital Balbuena de la Ciudad de México, tras severas complicaciones de salud. Este miércoles, la empresa mexicana de Lucha Libre AAA Worldwide anunció el fallecimiento del luchador a través de su cuenta de Twitter.

Al no perder su máscara, el nombre real de Súper Muñeco no se dio a conocer y hasta el momento aún no ha sido revelado, junto con la causa de su deceso.

RMG