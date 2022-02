El genio detrás de Donovan Carrillo: ¿Quién es Gregorio Núñez, el entrenador que sembró un sueño?

Detrás de cada salto, cada nuevo elemento logrado y de cada sonrisa al culminar los programas que presenta Donovan Carrillo, está el impulso de Gregorio Núñez. El primer entrenador mexicano que, con Donovan, logra clasificar a un patinador artístico a los Juegos Olímpicos.

De niño, ‘Goyo’ soñó con patinar en Juegos Olímpicos y aunque debió guardar el deseo por muchos años, en vez de ocultarlo, decidió ‘heredar’ su experiencia, sus sueños y los duros aprendizajes en el camino a buscarlos, para alguien que en un futuro pudiera alcanzarlos.

“Patinaba en la calle en mi casa y soñaba con algún día patinar en hielo. Ya como a los 6 u 8 años de edad, me llevaron a una pista de hielo, mi hermana entró a patinar pero yo no porque decían que estaba muy chiquito. Aún así me aferré: ya de grande aprendí a patinar en hielo y luego empecé a trabajar en la pista donde aprendí, a finales de los 90”, explicó el jalisciense quien se desarrolló en la ya extinta pista Iceland de Guadalajara, incluso compitió en algunos abiertos en Estados Unidos.

Sin embargo, Iceland Guadalajara cerró sus puertas en 2012 y dejó sin trabajo a Gregorio y sin continuidad al sueño en el que Donovan ya heredaba y trabajaba. ‘Goyo’ consiguió empleo en la pista Ice Sport Center, dentro de un centro comercial en León, Guanajuato y llevó con él a Donovan, de entonces solo 13 años de edad, para mantener viva su meta conjunta.

Núñez aprendió a patinar e inició su camino como instructor, pero modeló el rumbo a ser aún más y capacitarse como entrenador. A los cuatro años de emprender su historia sobre el hielo, llegó a su camino Donovan Carrillo.

El camino ha sido difícil para el equipo Carrillo-Nuñez, ante falta de cultura deportiva en eventos invernales y también prejuicios hacia que un hombre haga patinaje artístico.

“Vivimos en una sociedad con muchas creencias que no aplican para todos. Te dicen que no funcionará, que no debes hacerlo. Nos falta apertura; pero al final, todos esos 'no' te si es verdad que hacen más complicado el camino, pero también te hacen más fuerte y te motivan a ponerte metas más altas”, aseguró el hombre que nunca dejó de soñar e hizo de su sueño un orgullo para México.