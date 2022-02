Hombre ha dado positivo 78 veces a COVID-19 y lleva 14 meses confinado; esta es su historia

Un hombre enfermo de leucemia y residente de la ciudad de Estambul en Turquía, se encuentra desesperado y ha pedido ayuda a su gobierno por la terrible situación que padece, ya que ha dado positivo a Covid-19 en 78 ocasiones y por esa razón ha tenido que aislarse 14 meses seguidos sin poder salir a las calles.

La situación atípica del sujeto de nombre Muzaffer Kayasan, ha llamado la atención de la comunidad científica y de las autoridades de salud turcas, ya que Kayasan no ha podido quedar libre del virus, luego de pasar por 78 pruebas consecutivas sin dar negativo al virus.

De acuerdo con los informes sobre el caso, el turco do positivo a coronavirus en el mes de noviembre de 2020 y desde esa fecha no ha podido revertir su situación y ha dado positivo en 78 ocasiones, en las que no presenta síntomas fuertes, pero tampoco sale de la enfermedad.

"Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", dijo el turco, quien hace tres años recibió un trasplante de médula osea.

El hombre compartió a través de Twitter los resultados de sus 78 pruebas (Foto: Twitter)

Pide a no vacunados a que lo hagan

Lamentablemente para él, su situación no le permite retomar sus actividades sociales y desde luego familiares, ya que a pesar de que su esposa y su hijo los visitan constantemente, ellos salen negativos en sus pruebas, pero él continúa con restos del virus en su cuerpo, pero sin síntomas.

Esta situación también afecta su autoestima y desde luego a su salud, ya que debido a que no ha salido del virus en todo este tiempo, tampoco ha tenido la oportunidad de aplicarse alguna vacuna contra el virus, no hasta que de negativo en alguna prueba, cosa que no ha sucedido en 14 meses, lo que lo mantiene en total ansiedad, por no saber que sucede y por no ver a sus seres queridos, más que a través de un vidrio como en el caso de su pequeña nieta.

El temor del paciente turco es que su padecimiento se vuelva crónico y no hay posibilidad alguna de restablecerse, y aunque no tiene síntomas, es un hecho que no le permite llevar a cabo una vida normal, por lo que instó a quienes no se han vacunado a que lo hagan, ya que de acuerdo con sus palabras, es por su bien y por el de los demás.

"No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto"

