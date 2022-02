Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 4 de febrero según tu signo

La carta de este viernes 4 de febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 4 de febrero es la rueda de la fortuna, un arcano mayor del tarot Rider Waite.

Esta carta ya había salido anteriormente, sin embargo, había salido invertida, en esta ocasión salió al derecho por lo que representa la buena suerte. Si estás esperando un resultado o una respuesta, esta carta nos da como resultado una incógnita.

Amor

Que buena carta para quienes están tanto en pareja como solteros, si tú perteneces al primer grupo, todas las peleas o malos entendidos se solucionarán ambos renegociar y llegaran a un buen acuerdo para el bienestar de su relación.

Mientras que, para los que están solteros, una persona llegará a tu vida de forma inesperada, de repente tu corazón y tu mente solo estarán pensando en esa persona y ahí te darás cuenta que ese es el indicado.

Trabajo

La rueda de la fortuna en este plano te invita a que seas valiente y tomes esa decisión de abrir tu propio negocio, cambiar de empleo o hacer lo que más te guste a hacer y que por miedos o inseguridades no te has aventado a hacerlo así que no esperes más, confía en ti.

Salud

Nuevamente las ganas de moverte y de vivir están en ti,estos días tendrás muchas ganas de retomar el ejercicio y recuperar esas curvas que tenías, así que has ejercicio en casa y ponte en forma.SIGUE LEYENDO:

Descubre el lado oscuro de tu personalidad según tu SIGNO zodiacal

¿Qué tan rico puedes ser según tu fecha de nacimiento? | Numerología 2022