Sacerdote descubre TikTok y gana millones de seguidores predicando

Heriberto García Arias, sacerdote, encontró en las redes sociales, particularmente en TikTok una vía para hablar de religión católica, pero también ha sorprendido por la manera en la responde las inquietudes de sus seguidores, además de compartir sus sermones y consejos.

Él se describe en la red social como un sacerdote católico con pasión por la charrería e influencer de amor y esperanza. Cabe mencionar que cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en TikTok. Tiene 33 años y desde hace cinco años se desempeña como sacerdote.

“Estoy consciente de todo lo que se recibe ahí y me doy cuenta del peligro que hay, creo que no podemos quedar excluidos porque se ofrecen muchas oportunidades. Los adolescentes y jóvenes necesitamos escucharlo ahí donde estás, es algo que tenemos que arriesgar. Lo que yo quiero es que experimenten ese amor, acercarlos a Dios”, expresó en entrevista para CNN.

El contenido que comparte el sacerdote de la Catedral Basílica de San Juan de Los Lagos, Jalisco, ha ocasionado llamar la atención de la población más joven, ya que no solo comparte contenido relacionado con la religión, también juega con ciertos filtros o comparte videos de charrería.

El joven sacerdote ha indicado que la iglesia debe usar dichas herramientas para acercar la religión y palabra de Dios con las nuevas generaciones. Él también ha aprovechado plataformas como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify, es este último tiene un podcast llamado “Somos el ahora de Dios”.

Alguna vez le preguntaron si se había enamorado, lo cual respondió que sí, en dos ocasiones, la primera ocasión de su novia, con quien duró por muchos años, y la segunda ocasión de su vocación, “es algo que me ha apasionado mucho y me ha llenado el corazón servir a los demás y no lo cambiaría por nada”.

