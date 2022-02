Qué tan poderosa es tu aura según tu SIGNO zodiacal y ¿cómo usarla a tu favor?

La astrología se ha consolidado como uno de los estudios que más llama la atención a las personas, pues revela ciertas características, conductas e incluso el futuro de las personas a través del tarot.

Sin embargo, muchas personas se preguntan el verdadero significado de los signos del zodiaco, o las características específicas que pueden hacer que las personas entiendan mejor su comportamiento ante ciertas situaciones a lo largo de su vida.

La importancia del aura en las personas

De acuerdo a diversas creencias espirituales y en el ámbito de la parapsicología, un aura, que es sinónimo de campo de energía humana, es una emanación de color que se dice que envuelve o rodea al cuerpo humano, y se caracteriza por regir la energía que porta cada persona a lo largo de su vida, misma que es imperceptible ante la vista para la gran mayoría de los seres humanos.

Afortunadamente conocer el aura en la actualidad es relativamente sencillo, algunos de los métodos aseguran que ponerse en una pared blanca o verse en un espejo por varios minutos es efectivo para lograr comprobar la presencia del aura en cada cuerpo. Pues muchos desconocen que cada uno de los signos del Zodiaco tienen su propio color del aura, y a continuación te decimos cuál es la tuya dependiendo de tu signo.

El aura en cada signo y su fortaleza

Rojo: Aries y Capricornio Los signos aries y capricornio tienen como característica principal regirse por impulsos, sin embargo, su espíritu aventurero es su mayor fuerte y tienen un aura color rojo.

Amarillo: Géminis

Este signo tiene mucha influencia sobre su creatividad, pues constantemente busca satisfacer sus pensamientos, su lado curioso y despierto es lo mejor de su personalidad, es por eso que su aura es color amarilla, pues es es un color lleno de inspiración.

Verde: Tauro y Acuario

La honestidad y la lealtad están en la esencia de estos dos signos; por lo que su capacidad para decir lo que piensa es lo que más valoran de su personalidad, su aura es color verde y destacan por ser los más coherentes.

Rosa: Cáncer

Este signo es en ocasiones el más inestable de todos, pues constantemente se enfrenta a altibajos emocionales, pero su capacidad de renovarse para renacer y salir adelante es lo mejor de su personalidad, el color rosa define su aura, misma que es noble y transparente.

Azul: Virgo

El signo regido por el Sol, tiene una gran potencia y energía para conseguir todas sus metas, siendo la constancia y verdad lo mejor de su personalidad.

Naranja: Leo y Sagitario

El signo regido por el león y el signo regido por Júpiter tienen mucha energía y alegría para transmitir a las personas que quiere y que le rodean, la mayor fortaleza de su aura color naranja vívido es que le cae bien a casi todos.

La fortaleza detrás de cada signo del zodiaco se ve plasmada en su aura. Foto: Especial

Turquesa: Libra

El signo de la balanza se rige bajo el equilibrio y la armonía, y de esta manera es que logra escapar de conflictos, por lo que también son signos sensibles e inteligentes, su aura es color turquesa.

Índigo: Escorpio

Escorpio es un signo de apariencia tranquila pero puede encenderse por completo si no está a gusto con lo que le rodea, por lo que el no ser hipócrita es su mayor virtud y su color de aura no pasa desapercibido nunca, pues es índigo.

Violeta: Piscis

El signo de agua representa la libertad a través del pez en el mar; es un signo que no deja de moverse y su capacidad para adaptarse a nuevos entornos al mismo tiempo que es libre es lo mejor en el poder de su aura color violeta.

