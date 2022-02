Mhoni Vidente horóscopos de la semana del 21 al 25 de febrero; predicciones amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos del 21 al 15 de febrero del 2022. Conoce todo lo que te deparan esta semana los astros en salud, dinero y amor.

ARIES

Para la última semana de febrero la energía de tu signo se renovará en todos los sentidos y debes mantenerte muy positivo en lo que realices y verás que todos los astros estarán a tu favor. Viene una semana de grandes logros personales, por fin te decides a ser feliz con tu pareja y estar más estable. Empéñate en ser más saludable, hacer ejercicio y tener buena alimentación. Eres el líder por naturaleza y eso te convierte en pilar en todo y más con tu familia, así que ayúdalos cuando lo pidan. Tu Ángel de la Guarda te dice que vas a lograr lo que tanto deseas en lo laboral, así como un cambio positivo en lo económico; no lo desaproveches. Los Aries solteros tendrán mucha compatibilidad con Capricornio, Virgo y Piscis. Tus números de la suerte: 27 y 18. Tu color de la abundancia: el rojo.

TAURO

Tu energía se verá desgastada por energías cruzadas que atraviesan tu signo, así que esta semana evita trámites de créditos y cambios de trabajo hasta después del 27 de febrero cuando las energías se alineen. Este lunes ponte agua bendita en la nuca y la frente y cargar un limón verde en la bolsa para cortar todo lo negativo a tu alrededor. Te llega un dinero por un trámite del pasado y un pago de comisiones. No te precipites a casarte o comprometerte, trata primero de conocer bien a tu pareja y después planear un futuro. Tu Ángel de la Guarda te recomienda que el éxito en todo lo que realices sea lo primero en tu lista. Tu compatibilidad en el amor será con Acuario, Libra y Cáncer. Cuídate de dolores de espalda y cuello, baja el estrés y relájate. Tendrás un golpe de suerte con los números: 04 y 59. Tu color: el blanco.

GÉMINIS

Esta semana tu energía económica estará en lo más alto, concreta todos los proyectos que tienes que se darán sin tropiezos. Te recomiendo que este lunes te pongas mucho perfume para que proteja de energías negativas. Evita pelear con tu pareja y guardar rencores, recuerda que tu signo es muy drástico y cualquier cosa lo altera. Te ofrecen un negocio y pagas deudas del pasado. A los Géminis que están en proceso de divorcio por fin llegan a un acuerdo. Cuídate de dolores de cabeza o migraña. Tu signos compatibles en el amor son Aries, Libra y Capricornio. Tu Ángel de la Guarda recomienda que siempre expreses tu verdad y defiendas tus ideales para que brille tu creatividad; nunca dejes de ser auténtico. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18, trata de usar más el color azul intenso.

CÁNCER

Tendrás una semana de muchos cambios de pensamientos y sentimientos encontrados, recuerda que tu signo es agua y lo hace ser muy sentimental. Es momento de tomar decisiones en tu camino al éxito y si ves que tu pareja no te apoya es mejor separarse y seguir tu camino. Este lunes cortarte las puntas del cabello y usa mucho perfume para que cortes todo lo negativo y lo conviertas en positivo. Tendrás juntas de trabajo y te pones al tanto de todos los movimientos laborales. Pides un aumento de sueldo y te lo darán inmediatamente. Tu golpe de suerte será con los números: 09 y 13, trata de complementarlos con tu fecha nacimiento para personalizar. Tu Ángel de la Guarda te aconseja tener más comunicación con lo divino. No te hagas ninguna cirugía medica, recuerda que las energías están cruzadas.

LEO

Viene una semana de decisiones importantes en lo laboral, no te dejes llevar por tus impulsos y siempre busca lo mejor para ti en lo laboral. Tu signo atraviesa una etapa de crecimiento económico y es buen momento de poner un negocio propio. Visita al médico para checar los efectos de ansiedad y problemas hormonales, para que estés al 100%.Te busca un amor del signo de Acuario o Cáncer para volver, así que platica tus dudas y llega a un entendimiento de pareja. Te viene un golpe de suerte con los números: 05 y 49. Revisa tus cuentas bancarias y pagos. Te invitan a un evento muy importante que te ayudará a crecer en lo profesional. Compras un boleto de avión para salir de viaje en marzo, entra a un curso de idiomas y administración en estos días, que eso te va a ayudar mucho en tu carrera universitaria.

VIRGO

Esta semana es de buena suerte en lo laboral para tu signo, te llega una propuesta que te va a convenir mucho y si tienes negocio propio verás que empieza a crecer en todos los sentidos. Las energías del dinero estarán a tu favor, pero manéjate más discreto con todo lo que realices para que no te llenes de envidias. En el amor seguirás un tiempo solo pero no tengas prisa que siempre va a llegar. Te invitan a dar una conferencia y platicar de tu profesión. Recibes una llamada de atención en tu trabajo por usar mucho el celular, así que concéntrate más. Te viene un golpe de suerte con los números: 07 y 69. Compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es el carisma y forma de ayudar a los demás, así que las energías positivas te van a rodear.

LIBRA

Semana de muchas presiones laborales; atravesarás por energías revueltas así que trata de no tomar decisiones importantes y no cambiarte de trabajo hasta que pasen estos días, por eso prende una vela y pide a tu ángel guardián que te proteja. Pagas colegiaturas decides entrar a una carrera universitaria. Un amor Acuario o Aries te habla de formalidad, el amor siempre llega. Renuevas tu seguro de gastos médicos y el de coche. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que es mejor dejar atrás lo que pasó y seguir adelante. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Ten cuidado con problemas de riñón e infección de las vías urinarias, trata de ir con tu médico. Tus números mágicos serán 26 y 40. Trata de controla tu carácter tan difícil e impulsivo, ya que solo te causa problemas con personas que te quieren. Habrá cambios de puesto en tu ambiente laboral.

ESCORPIO

Tendrás juntas de trabajo para la elaboración de un nuevo proyecto, pero ten cuidado con las malas energías de tus compañeros, así que trata de ser discreto en tus asuntos para no levantar envidias. Cuídate de problemas con los huesos. Compras boletos de avión para visitar a un familiar. Recibes un reconocimiento en tu escuela que no esperabas. Tu signo es muy sarcástico y eso a veces te hace tener problemas con las personas que más quieres, así que tranquilízate antes de decir alguna palabra. Te busca un amor del signo de Piscis o Géminis para estar en una relación estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 28 y17; usa más los colores rojo y amarillo para atraer la la abundancia. Te invitan a trabajar en una campaña política; tu signo es buen líder político y social por su autoconfianza, lo que hace que siempre logren sus objetivos.

SAGITARIO

Semana clave para concretar tus planes en cuestión de trabajo, enfócate al 100 por ciento, ya que los astros estarán a tu favor en estos días. Tu elemento es el fuego y tu signo es demasiado fuerte pero tiende a caer en el exceso de confianza, por eso trata de no dejarte llevar por malas amistades. Será una semana de viajes y de progreso personal, como retomar tus estudios. Tu punto débil serán los nervios y los músculos, este signo es deportista, por lo que deberás cuidarte de un mal manejo y a tu sistema nervioso; recuerda que los de este signo deben dormir para poder estar tranquilos durante el día. En el amor seguirás de lo más estable con tu pareja y para los Sagitario que están solteros seguirán de conquistadores. Tu números de la suerte serán el 4 y 39; mientras que tu color de la suerte: el naranja.

CAPRICORNIO

Serán días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de platicarlo hasta que se concreten para que no generes envidias a tu alrededor. Tu signo es tierra y eso lo hace estar en constante crecimiento profesional. Ya no te agobies por problemas de pareja, trata de llegar a un acuerdo y si no se puede, es mejor darse un tiempo, recuerda que uno tiene que quererse primero para querer a los demás. Analizas hacer una maestría. Cuídate de dolores de espalda y cuello provocados por el estrés, empieza una rutina de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 1 y 30. Planeas viajar en marzo con tus amigos. Días de tener un temperamento impulsivo y eso hace que fracases en cuestiones de negocios, así que trata de controlarlo. Un amor del signo de Aries, Géminis o Libra llegará para quedarse.

ACUARIO

Semana de darle continuidad a tus metas de vida, lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto. A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja, controla tu temperamento y aprende a que cada quien tenga su espacio y ser feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 29 y el color rojo fuerte, así que trata de usarlo más. Te llegará un dinero que te debían en tu trabajo. Te busca un amor nuevo del signo de Aries o Escorpión que será muy compatible contigo, recuerda que las relaciones nuevas las tienes que llevar más despacio para que no abrumes a tu pareja. Llegarán amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad. Ten más comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe, es tiempo de madurar y hacerte responsable de tu vida personal, que no te den miedo los compromisos de pareja

PISCIS

Semana de de festejos y llenarte de las buenas energías a tu alrededor; una de tus mejores etapas es cuando cumplas años porque tu energía se renueva. Tendrás sentimientos encontrados en cuestión de un amor del pasado, deja que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona. Habrá una revisión laboral por parte de tus jefes así que pon en orden todo. Haces pagos de tu coche y tarjeta de crédito. Te busca un amigo para proponerte un negocio, hazlo que te va ir de lo mejor. No busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo, tranquilízate y deja que todo fluya. Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 23. Pon más atención a tu papi porque va a estar enfermo. En cuestión de pareja estarás muy estable. Tu color mágico es el azul fuerte. Arregla tu papelería de pasaporte y visa americana porque te invitarán a salir de viaje.