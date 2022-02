Patricia Mier busca educar con amor y disciplina positiva a los niños

Ser papás no es tarea fácil, requiere de mucho trabajo y paciencia. “Me encantan todos los temas que tienen que ver con niños; trabajé en un kinder para ser guía Montessori. Me casé, tuve a mi hija y a los dos años empezó con berrinches, y me metí a un curso de disciplina positiva que me encantó, me certifiqué para poder trabajar con los padres e hijos”, comenzó la educadora.

“La disciplina positiva tiene mala fama, porque mucha gente cree que con este método los niños pueden hacer lo que quieran. Pero no, ésta fomenta las relaciones respetuosas, siempre poniendo límites tanto a chicos como a grandes. Es involucrar a la familia; hacerles notar que existen reglas y que a veces decir un ¡no! es complicado, pero es por el bien de todos”, manifestó.

"Con las redes sociales, nos la pasamos comparando qué cosas estamos haciendo bien o mal. Debemos entender que estamos haciendo lo mejor por ellos, que a diario estamos en búsqueda de nuevas herramientas que les ayuden en su crecimiento de manera mental, espiritual y física. Reconciliarte con las expectativas altas, como “mi hijo tiene que ser el mejor en todo”, éstas no nos dejan disfrutar de su crecimiento.

Hay que tratar de conectar con ellos. Las creencias que no nos permiten educar con amor y respeto son el pensar que todo tiene que ser felicidad, no les podemos decir que no y él no tener tiempo para ti”, puntualizó Patricia.

Hizo énfasis en que el error más grande que cometen las madres es no darse tiempo para ellas. "Dedicamos todo el día a la familia y está bien, pero también uno se debe realizar como mujer o profesionista. El abarcar todas estas facetas es difícil, pero no imposible. El enemigo más grande de la maternidad es la culpa”, agregó Mier.

“El equilibrio entre la amabilidad y la firmeza es lo más difícil al educar", detalló la experta.

**En generaciones anteriores enseñaron que estaba mal enojarse, llorar o sentirse triste, cuando son situaciones normales que todas las personas pasan.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ